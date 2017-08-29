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С. Ястребов: ГЭС в Монголии не только не строят, но еще даже не проектируют

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Москва. Сибирские новости - ГЭС в Монголии на реке Селенге, впадающей в Байкал, сейчас не только не строят, но еще даже не проектируют. «Пока это предварительные проработки вариантов строительства, рассматриваются разные варианты. Реальных действий по проектированию и строительству пока нет», - заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов на пресс-конференции 28 августа.

По его словам, в настоящее время для Байкала и рек, впадающих в него, актуальна проблема маловодья. «Байкал сейчас находится на отметке 56,22. Для этого сезона довольно серьезная отметка с точки зрения беспокойства. Приток Селенги составляет 52%», - сказал замминистра.

В свою очередь губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что целесообразность строительства ГЭС будет обсуждаться на заседании российско-монгольской межправительственной комиссии. «Я встречался с министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и попросил, чтобы при очередном заседании межправительственной российско-монгольской комиссии, которое состоится в октябре, было уделено внимание строительству ГЭС. Министр такое решение принял», - сказал С. Левченко. Он предположил, что после этого заседания могут быть даны поручения о детальной проработке вопроса строительства ГЭС на реке Селенге в Монголии. С. Левченко выразил опасения, что возможное строительство может негативно повлиять на Байкал. «Мы обеспокоены этим вопросом и понимаем, что влияние на Байкал будет. Как на это отреагирует флора и фауна, никто сказать не может», - сказал губернатор.

По его словам, в начале года состоялась встреча научного сообщества Иркутской области с президиумом монгольской академии наук с целью изучения возможного влияния ГЭС на природу Байкала. «Мы договорились, что создадим совместную научную группу с учеными Иркутской области и академии наук Монголии. Чтобы не мы гадали о том, что может произойти после строительства, а об этом сказали ученые», - отметил С. Левченко.

По его мнению, в настоящее время ГЭС не являются безальтернативным способом получения электроэнергии для Монголии, и необходимо рассматривать все варианты, в том числе варианты с закупкой электроэнергии в России. «Не нужно упираться только в один вариант получения электроэнергии. Мы знаем, что Монголия достаточно равнинная страна. Поэтому, чтобы получить достаточно большой запас воды для гидроэлектростанции, нужно затопить большие площади», - добавил С. Левченко.

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2017-08-29 08:43:53




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