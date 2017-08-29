Семиклассников школы в Ангарске посвятили в кадеты Росгвардии
Ангарск. Сибирские новости - Церемония посвящения в кадеты Росгвардии воспитанников седьмого класса средней общеобразовательной школы № 37 в Ангарске прошла 28 августа. На празднике присутствовали родители, военнослужащие Иркутского соединения, руководители регионального Управления Росгвардии.
После торжественного построения 28 школьников отправились на однодневные полевые сборы, где ребятам предстояло пройти курс молодого бойца. Ознакомление семиклассников с военным делом проходило в несколько этапов.
В течение дня военнослужащие Иркутского соединения рассказали ребятам о некоторых видах оружия на вооружении Росгвардии, показали разборку-сборку АК-74. Ребята сами снаряжали патроны в магазин автомата Калашникова, бросали учебные гранаты, отрабатывали приёмы рукопашного боя, научились оказывать первую доврачебную помощь. Завершился выезд военно-спортивной эстафетой.
«Такой кадетский класс - это новое в школе, это новое в Иркутской области, это - второй класс в России. Программа рассчитана на три года. Перед зачислением на курс школьники прошли строгий отбор. Главные критерии - это хорошее здоровье и желание посвятить свою жизнь службе в воинских частях или спецподразделениях. Кадетское образование имеет большое значение для всестороннего развития школьников нашего города. Убеждена, что учеба будет интересной и насыщенной новыми предметами, большой практической работой. Даже если ребята не посвятят свою трудовую деятельность военной службе, несомненно, получат хорошую базу подготовки», - прокомментировала директор школы № 37 Ольга Желтоногова.
Врио начальника штаба Управления Росгвардии по Иркутской области полковник полиции Юрий Столбов поздравил новоиспеченных кадетов с новым этапом их жизни и напутствовал школьников на добросовестную учебу, а в дальнейшем на беззаветное служение Родине.
На протяжении всего учебного года школьникам в учебе будут помогать военнослужащие, сотрудники ОМОНа и вневедомственной охраны.
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2017-08-29 08:53:41