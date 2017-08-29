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Мужчину, сообщившего о минировании здания администрации Братска, обследуют психиатры

Фото: bratsk-city.ru, С. Анисимов
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Братск. Сибирские новости - Взрывное устройство, которое якобы находилось в администрации Братска, обнаружено не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации городского департамента общественной безопасности, 28 августа в 19:29 часов в полицию Братска поступил звонок о том, что в здании администрации произойдет взрыв. Оперативные службы незамедлительно провели необходимый комплекс мероприятий. Были задействованы полиция, МЧС и служба скорой помощи. Вокруг администрации было выставлено оцепление, из здания эвакуировано 10 человек. Работали сотрудники следственно-оперативного отдела, кинолог с собакой. В результате обследования здания взрывное устройство не обнаружили, в 22:30 оцепление было снято.

Подозреваемый в ложном сообщении был установлен. Им оказался гражданин 1972 года рождения, в ходе обыска при нем обнаружили телефон, с которого произведен звонок. Мужчину направили на освидетельствование в Братский областной психоневрологический диспансер.

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2017-08-29 08:59:58




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