Студентка иркутского вуза готовила убийство матери и отчима
Иркутск. Сибирские новости - Уголовное дело возбудили в Иркутске в отношении студентки четвертого курса одного из вузов по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства двух лиц по найму).
В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий было установлено, что 23-летняя иркутянка планирует за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. руб. совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима.
Для осуществления преступного умысла девушка подыскала исполнителя планируемого преступления, сообщила ему распорядок дня родителей. 23 августа злоумышленница передала дубликат ключей от квартиры, где проживает совместно с матерью и отчимом, и денежный задаток 10 тыс. руб. О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Сотрудники уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки инсценировали их убийство, произведена фотофиксация.
В ходе контролируемой встречи предполагаемого исполнителя и заказчицы преступления, где молодой человек предоставил фотоподтверждение якобы совершенного двойного убийства, были получены дополнительные доказательства в виде аудиофиксации и расписки о денежном долге. В расписке девушка с указанием своих полных данных написала, что обязуется за убийство матери и отчима передать исполнителю 200 тыс. руб.
Сотрудники уголовного розыска девушку задержали. В ходе допроса студентка пояснила следователям, что преступление совершила из корыстных побуждений с целью завладения квартирой, а также с целью избавиться от давления родителей.
Девушке предъявлено обвинение, вину она полностью признала. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России.
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2017-08-29 10:39:26