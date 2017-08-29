Альтернативным поставщиком сырья на «Саянскхимпласт» может стать «Газпром»

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудит с руководством ПАО …

Ввод жилья в Иркутской области за первое полугодие увеличился на треть

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Ввод жилья в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом …

Левченко пригласил ОНФ рассказать, как можно за 800 млн рублей построить дорогу на Ольхоне

11:48 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал заявление …

Движение транспорта по бульвару Гагарина в Иркутске ограничат на одну ночь

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по бульвару Гагарина будет ограничено на одну ночь. …

Инвесторов на строительство нового аэропорта Иркутска выберут до конца года

11:40 - Иркутск. Сибирские новости - Конкурс по отбору инвесторов на строительство нового аэропорта в Иркутске …

Сергей Левченко поддерживает введение сплошных санитарных рубок горелого леса у Байкала

11:34 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал решение министерства …

Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске ограничат до конца месяца

11:28 - Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено. В частности, …

Региональный совет Иркутской области соберется в октябре

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - Заседание Регионального совета Иркутской области состоится в октябре. Об …

Судно по утилизации подсланевых вод планируют построить в Иркутской области

10:47 - Москва. Сибирские новости - Судно, которое займется утилизацией подсланевых вод, планируют создать власти …

Студентка иркутского вуза готовила убийство матери и отчима

10:39 - Иркутск. Сибирские новости - Уголовное дело возбудили в Иркутске в отношении студентки четвертого курса …