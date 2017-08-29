Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 29.08.2017, 20:26
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.55 (+58.55)
EUR 69.85 (+69.85)
10 CNY 88.27 (+88.27)
Информер праздники сегодня

Судно по утилизации подсланевых вод планируют построить в Иркутской области

Версия для печати

Москва. Сибирские новости - Судно, которое займется утилизацией подсланевых вод, планируют создать власти Иркутской области. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил глава региона Сергей Левченко.

«Количество судов тоже увеличивается. Соответственно, задача по поводу их заправок, по поводу того, чтобы утилизировать, собирать подсланевые воды. Мы сейчас прорабатываем вопрос по строительству и созданию судна специального, которое будет этим делом заниматься (...) Должен быть корабль, который будет обслуживать эти корабли», - заявил С. Левченко.

Напомним, на правительственном часе, посвященном вопросам реализации государственной политики в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории Иркутской области, в рамках сессии Законодательного Собрания области 17 мая министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков сообщил, что в Иркутской области построят пункты приема подсланевых вод. Располагаться они будут в местах буксировки судов. Это позволит снизить экологическую нагрузку на акваторию Байкала. Данную тему на сессии поднял депутат Законодательного Собрания, генеральный директор ООО «Верхнеленское речное пароходство» Николай Труфанов. Он заявил о необходимости сбора подсланевых вод, образующихся в процессе эксплуатации судов различных назначений и содержащих нефтепродукты и механические примеси.

Ссылки по теме:

2017-08-29 10:47:01




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!