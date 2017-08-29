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Региональный совет Иркутской области соберется в октябре

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Заседание Регионального совета Иркутской области состоится в октябре. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Левченко.

«Часть вопросов, которые я планирую обсудить, уже готова. В том числе, будем обсуждать результаты принятых решений, которые перераспределяют средства консолидированного бюджета для областного бюджета муниципалитеты. Пока анализ этих результатов говорит о том, что они неоднозначные. Некоторые муниципалитеты от этих решений потеряли в доходах. Надо обсуждать не просто так, с налету, по-чапевски: шашкой махнуть - а давайте сюда передадим, туда передадим. Вопросов, которые нужно совместно обсудить, накопилось много», - сообщил глава региона.

Напомним, заседание Регионального совета Иркутской области, назначенное на 16 августа 2016 года, перенесли на неопределенный срок. Тогда некоторые мэры отказались от участия в нем. Исполнительный директор, член совета Ассоциации образований Иркутской области Зоя Масловская сообщила, что заседание отменено на основании обращения мэров к главе региона. По некоторым данным, они не были довольны повесткой заседания. Однако в правительстве заверили: мэры муниципальных образований принимали участие в формировании повестки заседания Регионального совета. Управление по региональной политике правительства Иркутской области направляло уведомления о проведении Регионального совета всем руководителям муниципалитетов.

Региональный совет Иркутской области является координационным органом, содействующим реализации полномочий губернатора по вопросам организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных образований.

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2017-08-29 11:24:20




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