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Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске ограничат до конца месяца

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по улице Пискунова в Иркутске будет ограничено. В частности, с 29 по 31 августа будет частично ограничен проезд по улице Пискунова между ЖК «Порт-Артур» и спортивным кортом (ул. Пискунова, 148/3).

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-08-29 11:28:36




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