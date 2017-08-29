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Сергей Левченко поддерживает введение сплошных санитарных рубок горелого леса у Байкала

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал решение министерства природных ресурсов и экологии России внести поправки в ФЗ «Об охране озера Байкал».

Напомним, документ разрешает сплошные санитарные рубки горелого леса в центральной экологической зоне Байкала. Поправки к закону также допускают перевод земель лесного фонда в промышленные, если это необходимо для обслуживания Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Законопроект уже направлен в правительство РФ.

«Что касается санитарных рубок, то в принципе отношение к этому у меня положительное. Они необходимы, когда лес страдает от насекомых, вредителей, и мы обязательно должны за этим следить. Точно так же нужно совершать санитарные рубки и по горельникам, но под очень жестким контролем всех органов. Мы не можем оставлять в таком виде то, что сгорело», - заявил С. Левченко журналистам.

Что касается перевода земель лесного фонда в промышленные, то тут все неоднозначно, считает глава региона. «Нужно, чтобы очень четко было прописано, в каких случаях это возможно, в каких случаях нельзя. Я считаю, что мы должны здесь вообще другую стратегию принимать, которую мы с руководством группы «Илим» уже отрабатываем. Думаю, в этом году мы уже подготовимся и с точки зрения интенсивного выращивания древесины, необходимой для того, чтобы ее перерабатывать, мы уже первый шаг сделаем. Несмотря на то, что расчетная лесосека у нас большая, леса много, на существующих лесосеках, которые уже выделены, мы можем выращивать гораздо больше древесины, чем сегодня она в естественных условиях выращивается. Нужно помогать просто в этом. Тогда не нужно будет рубить огромные площади. Тем более сегодняшняя технология позволяет использовать практически всю древесину - хоть лиственную, хоть хвойную - для глубокой переработки и позволяет перерабатывать все отходы», - добавил губернатор.

Напомним, накануне на пресс-конференции в Москве заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов заявил, что после санитарных рубок в центральной экологической зоне Байкала земли не будут переводить из категории земель лесного фонда в промышленные. «Речи о переводе в промышленность не идет. Земли остаются в землях лесного фонда», - заверил С. Ястребов. Он уточнил, что в районе Байкала продолжатся мероприятия по лесовосстановлению и выделению лесных поселков из состава лесного фонда в земли населенных пунктов.
Губернатор Иркутской области С. Левченко на той же пресс-конференции подтвердил, что земли в центральной экологической зоне Байкала после санитарных рубки горелого леса не будут переводить в другую категорию земель. «Санитарные рубки совсем не предполагают, чтобы их в какую-то другую категорию мы переводили. Это именно санитарные рубки, чтобы после них лес был здоровым», - добавил С. Левченко.

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2017-08-29 11:34:16




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