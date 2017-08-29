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Инвесторов на строительство нового аэропорта Иркутска выберут до конца года
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Иркутск. Сибирские новости - Конкурс по отбору инвесторов на строительство нового аэропорта в Иркутске проведут до конца текущего года. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
«Мы очень тщательно к этому готовимся, чтобы не было претензий от Федеральной антимонопольной службы и всех контролирующих органов. Мы хотим отобрать инвесторов, которые действительно намерены построить аэропорт, участвовать в этом деле, а не просто, мало вкладывая, хотят получить какую-то долю», - добавил глава региона.
Он отметил, что, скорее всего, это будет пул компаний. «Если говорить о желаниях, то заявлений крупных компаний, которые сказали, что будут участвовать в этом, достаточно. Я даже вынужден ограничивать «аппетиты» некоторых из них, которые хотели бы стать монополистами в строительстве нового аэропорта и, естественно, основными его владельцами. Поэтому мы сейчас ведем переговоры. Компании могут инвестировать не более 25% от стоимости всего аэропорта. Соответственно, в собственности будет не более 25% акций аэропорта. 25% берет на себя государство в виде строительства взлетно-посадочной полосы, и еще три инвестора, чтобы построить все остальное. Эти три инвестора уже есть, они уже свои предложения высказали. Их даже больше - четыре. Придется либо снижать их долю, либо кому-то отказывать», - заявил С. Левченко.
На вопрос журналиста о том, где будет построен новый аэропорт, глава региона отказался отвечать. «Я бы не хотел обозначать выбранный участок, потому что как только я скажу, где он, то сразу там будут скуплены все маленькие участки. Потом замучаешься их выкупать. Мы оформим сервитут, чтобы не было возможности это сделать, и после этого я назову участок», - пояснил С. Левченко.
Он также прокомментировал информацию о том, что якобы правительство Иркутской области сдвигает сроки строительства нового аэропорта. По данным «Коммерсанта», власти региона планируют вернуть бюджетное финансирование объекта в размере 23 млрд руб. в ФЦП после 2022 года, а ввод его в эксплуатацию намечен на 2025 - 2026 годы. «Официальных решений по сдвигам сроков не было. Существует распоряжение правительства РФ о выделении средств на строительство взлетно-посадочной полосы. Но как вы понимаете, ВПП, - это не все затраты. Это примерно около четверти строительства всего аэропортового комплекса», - прокомментировал глава региона.
На вопрос о том, вкладывает ли «Новапорт» средства в развитие действующего аэропорта, он ответил утвердительно. «Мы еще на «берегу» договаривались по поводу средств на наш мемориал (Мемориал захоронения жертв массовых политических репрессий, расположенный в поселке Пивовариха Иркутского района - прим. ред.). Они в прошлом году вкладывали и в этом планируют продолжать эту работу. Идет проектирование, в том числе и за счет средств «Новапорта». В этом участвует и сам аэропорт», - добавил губернатор.
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2017-08-29 11:40:30
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