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Движение транспорта по бульвару Гагарина в Иркутске ограничат на одну ночь

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Иркутск. Сибирские новости - Движение транспорта по бульвару Гагарина будет ограничено на одну ночь. В частности, с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа будет частично ограничен проезд по бульвару возле Областной детской клинической больницы.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях на полосе, ведущей в сторону Глазковского моста, сообщает пресс-служба мэрии.

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2017-08-29 11:43:42




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