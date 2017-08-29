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Левченко пригласил ОНФ рассказать, как можно за 800 млн рублей построить дорогу на Ольхоне

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал заявление Общероссийского народного фронта, которое предложило прокуратуре проверить расчеты стоимости строительства дороги на Ольхоне. Депутат Государственной Думы, координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев считает, что стоимость, даже при сложностях доставки гравия и асфальта, не превысит 800 млн руб. Он предложил обратить внимание прокуратуры на подготовку документации, расчет смет и прохождение экспертизы.

«По Интернету гуляют разные цифры по стоимости этой дороги. Комментировать все, что гуляет в Интернете, я не подряжался, но тех, кто от своего имени говорит о том, что эта дорога будет стоить 800 млн руб. или 1,3 млрд руб., я через наших руководителей областного ОНФ приглашаю к нам для того, чтобы они рассказали, как можно за 800 млн руб. построить эту дорогу. Если они нам расскажут, я буду очень благодарен. Из Москвы некоторые проблемы решаются гораздо быстрее. На самом деле все не так просто», - заявил С. Левченко на пресс-конференции.

Напомним, по оценке министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, стоимость строительства дороги на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир составит более 2 млрд руб. Соответствующие расчеты были проведены по поручению губернатора Сергея Левченко, которое он дал по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа в Бурятии.

На имя главы государства подготовлено письмо от губернатора, в котором приводится обоснование расчетов. Протяженность автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир на острове Ольхон от паромной переправы до поселка Хужир составляет 35,2 км. В общую стоимость работ для приведения дороги в нормативное состояние с асфальтобетонным покрытием включена реконструкция причальных сооружений как неотъемлемой части дороги. Именно с этого предлагается начать первый этап работ уже в 2018 году. Параллельно планируется вести работу по разработке проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт участков автомобильной дороги.

В свою очередь депутат Государственной Думы от Иркутской области Сергей Тен считает, что строительство дороги на Ольхоне может обойтись в 1,1 - 1,3 млрд руб. Чтобы сохранить соответствующее качество дороги и при этом уменьшить стоимость ее строительства, депутат предлагает для расчета стоимости работ по дороге четвертой технической категории с асфальтобетонным покрытием по максимуму использовать существующее земляное полотно с минимальным объемом земляных работ там, где требуется изменение кривых в плане.

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2017-08-29 11:48:34




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