Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях вторник, 29.08.2017, 20:27
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.55 (+58.55)
EUR 69.85 (+69.85)
10 CNY 88.27 (+88.27)
Информер праздники сегодня

Ввод жилья в Иркутской области за первое полугодие увеличился на треть

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Ввод жилья в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на треть. Об этом журналистам сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он уточнил, что в прошлом году было введено 350,2 тыс. кв. м, а в этом - 462,8 тыс. кв. м, то есть больше на 32,2 %.

Для выполнения этой задачи, закономерно, увеличилось производство строительных материалов: цемента на 15,8%, гранул, крошки и порошка, гальки, гравия на 12,1%, блоков и прочих изделий сборных строительных на 8,3%. Продолжается и ввод объектов-долгостроев. На днях введена больница в поселке Бохан, которая должна была быть завершена еще в 2006 году.

Как подчеркнул губернатор, одна из главных задач строительной отрасли - завершение мероприятий по выполнению Указа президента по расселению аварийного и ветхого жилья. По данным на 1 августа, расселено свыше 384 тыс. кв. м аварийного жилого фонда в Иркутской области, к 1 сентября необходимо расселить 169 тыс. кв. м.

«Мы в основном эту задачу выполняем, хотя есть и отстающие, главный из них - это город Братск, где спланировали проведение этой программы очень неудачно: на восемь месяцев нынешнего года была запланирована сдача больше половины всего жилья, которое должны были построить за эти несколько лет. Все те недочеты, потеря сроков, которые были по программе - по выделению участков, по согласованию, по привлечению строительных сил, по увеличению строительной индустрии, все это сказалось на том, что Братск сейчас нас подводит. Мы активно помогаем, чтобы это отставание сократить, но пока из всех наших муниципалитетов Братск несравнимо в разы отстает», - отметил Сергей Левченко.

Свыше 106 тыс. кв. м. жилья необходимо еще расселить в Братске. Также остается не расселенным аварийное жилье в поселке Магистральный, в городах Тайшет, Бодайбо, Усть-Кут и еще ряде территорий, но не в столь значительных объемах.

В целом объем аварийного жилищного фонда, который необходимо ликвидировать во исполнение Указа на территории Иркутской области, составляет почти 554 тыс. кв. м.

Ссылки по теме:

2017-08-29 11:53:48




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!