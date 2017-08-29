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Альтернативным поставщиком сырья на «Саянскхимпласт» может стать «Газпром»

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудит с руководством ПАО «Газпром» возможность поставок сырья на «Саянскхимпласт». Встреча состоится 6 сентября.

«Мы будем стараться, чтобы у этого предприятия была возможность альтернативных поставок сырья, чтобы оно устойчиво работало. Это одна из тем, которые я буду обсуждать с руководителем «Газпрома» Алексеем Борисовичем Миллером. Нужны альтернативные поставки, потому что монополист в любом деле вреден», - заявил С. Левченко на пресс-конференции.

Напомним, Арбитражный суд Иркутской области 27 декабря 2016 года утвердил мировое соглашение между НК «Роснефть» и АО «Саянскхимпласт» по цене на этилен и объемах его поставок. «Саянскхимпласт» принял формулу расчета цены этилена, предложенную «Роснефтью». Подконтрольный нефтекомпании Ангарский завод полимеров (АЗП) является единственным поставщиком сырья на химпредприятие. Однако в начале текущего года, по словам губернатора, руководство предприятия нашло новые возможности поставки сырья из Башкирии железной дорогой.

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2017-08-29 11:59:33




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