Онлайн-карту загрязнения Байкала запустили сайте всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут»
Иркутск. Сибирские новости - Онлайн-карта загрязнения Байкала заработала на сайте всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Любой желающий может отметить мусорные свалки. В рамках экомарафона «360 минут» волонтеры их уберут.
Экомарафон «360 минут» совместно с геоинформационной компанией «Совзонд» разработали карту, на которой жители Иркутской области и Республики Бурятия могут самостоятельно отметить свалки на берегу Байкала. Для этого необходимо на сайте экомарафона «360 минут» зайти в раздел «Онлайн-карта загрязнения Байкала», выбрать функцию «Отметить свалку», указать объект на карте, описать его и прикрепить фотографии.
Организаторы экомарафона анализируют полученную информацию: какой там находится мусор, труднодоступна ли территория, какая необходима техника. Затем выбирают точки уборки, где больше всего необходима помощь. В 2017 и 2018 годах волонтеры экомарафона займутся уборкой отмеченных свалок.
Для создания такой карты специалисты компании «Совзонд» анализировали космические снимки берега Байкала в Иркутской области и Республике Бурятия, сделанные спутниками с 2011 по 2016 годы. Именно на их основе было обнаружено 356 свалок на берегу Байкала. Их общая площадь составляет 276 га. Они уже отмечены на онлайн-карте: зеленым цветом выделены убранные объекты, серым - запланированные к уборке в рамках экомарафона «360 минут». Из космоса спутникам удалось распознать не все свалки Прибайкалья, поэтому остальные места скопления мусора могут добавить сами жители.
На космических снимках эксперты обнаружили 76 небольших коммунально-бытовых свалок и 58 крупных. Они находятся преимущественно вдоль дорог, вблизи населенных пунктов и дачных поселков. Также выявлена 61 захламленная территория. Помимо этого, специалисты обнаружили и специфические свалки: 36 лесохозяйственных, 102 строительные и одну сельскохозяйственную.
Серию экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group организует седьмой год подряд. В этом году экомарафон проходит при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело». «360 минут» - главный всероссийский волонтерский экологический марафон, сотни мероприятий которого проходят по всей стране. В этом году в экомарафоне примут участие 100 тысяч волонтеров. В 2017 году экомарафон проходит в рамках программы Года экологии и 100-летия заповедной системы России Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
"Мы рады, что масштаб проекта растет: если раньше мы получали информацию о свалках от экологов и сотрудников заповедников, то сейчас любой житель Прибайкалья может рассказать нам о найденной свалке, чем поможет в ее ликвидации. Это позволяет работать еще эффективнее в рамках нашей комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий. Теперь мы помогаем озеру не только «руками», но и с помощью информационных технологий", - отметила руководитель департамента по устойчивому развитию компании En+ Group Мария Грачева.
"В рамках Года экологии в России мы продолжили работу над нашей картой и внесли ряд существенных изменений, которые, как мы думаем, значительно повысят эффективность работ по очищению прибрежных территорий Байкала от мусора. А именно: добавили инструменты, с помощью которых пользователи теперь могут отмечать на карте выявленные свалки. Мы считаем, что привлечение как можно большего числа неравнодушных граждан поможет активному развитию проекта: повысится осведомленность о местонахождении свалок, а значит, в дальнейшем эти места могут быть включены в план уборок", - рассказала заместитель руководителя отдела разработки ГИС компании «Совзонд» Нина Краскова.
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2017-08-30 04:58:17