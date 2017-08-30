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Льготный проезд для сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов вводится в Иркутской области
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Иркутск. Сибирские новости - Льготный проезд для лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов, вводится с 1 октября в Иркутской области. Завершена подготовка нормативной документации и получены согласования всех ответственных структур, доложил губернатору министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.
«Федеральным законодательством не предусмотрена мера социальной поддержки для лиц, сопровождающих лиц инвалидов, по бесплатному проезду. Вопрос обсуждался с мэрами, которые принимали решение о том, что муниципальный транспорт будет возить такую категорию пассажиров бесплатно. Сегодня все перевозчики, работающие по единому социальному проездному билету, бесплатно перевозят сопровождающих лиц. Но по требованию прокуратуры у любого пассажира должен быть проездной документ. Поэтому было решено ввести для сопровождающих такую льготу - компенсацию определенного количества поездок при сопровождении инвалида», - сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на В. Родионова.
Министр пояснил, что в муниципалитетах, где льготный проезд обеспечивается при помощи электронных билетов, на карты инвалидов первой группы будет заведено дополнительное количество поездок, а в населенных пунктах, где действуют бумажные билеты, сопровождающему будут выдаваться отдельные проездные. Как сообщил заместитель губернатора Иркутской области - руководитель аппарата губернатора и правительства региона Дмитрий Чернышов, в настоящее время отработан механизм учета перевозки льготников, в котором не участвуют перевозчики.
В рамках исполнения поручения губернатора в регионе приобретен аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учета и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте». С 1 июля ведется учет поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные (Иркутске, Усолье-Сибирском, Ангарске) и в территориях, где внедряются электронные проездные (Киренске и Шелехове). Информационно-технический центр Иркутской области оплачивает все электронные билеты, которые реализуются в рамках проекта.
В. Родионов уточнил, что благодаря всем предпринятым мерам возмещение расходов перевозчикам из областного бюджета снизилось с 612 млн руб. в 2013 до 392 млн руб. в 2016 году, за семь месяцев этого года перевозчикам перечислено 165 млн руб. «Расходы сократились на треть при среднем количестве 28 поездок, при том же количестве льготников, при увеличившемся количестве перевозчиков и ежегодном повышении стоимости билета. Большинство перевозчиков начинают соблюдать правила, которые установлены на территории Иркутской области», - отметил министр соцразвития.
В настоящее время электронный билет введен в Ангарске, в Усолье-Сибирском, в Иркутске. С 1 декабря на использование электронных проездных перейдет Братск. Там по региональной программе «Народные инициативы» закуплено оборудование - валидаторы. Есть проблемы в Шелехове, где существует жесткая конкуренция перевозчиков, и Усть-Илимске, где муниципальные власти не решили эту проблему на своем уровне.
В. Родионов также напомнил, что с 1 сентября в муниципалитетах, где не введена электронная система учета, начинает действовать бумажный социальный проездной билет единого образца. Изготовлены 135 тыс. билетов и 3,51 млн отрывных талонов на одну поездку, они отправлены и реализуются льготным категориям граждан с 17 августа в отделениях Почты России.
Реализация билетов будет осуществляется на сентябрь и последующие месяцы 2017 года в единые сроки: с 17 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будет осуществляется проезд, по 10 число месяца, на который приобретается ЕСПБ. Стоимость билета 150 руб.
Обладатели единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) смогут воспользоваться бесплатным проездом 30 раз в городском транспорте и 20 раз на пригородных маршрутах, все поездки свыше оплачиваются полностью или компенсируются муниципалитетом. Билеты, приобретенные в других местах, с 1 сентября будут недействительны.
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2017-08-30 10:53:31
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Льготный проезд для сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов вводится в Иркутской области
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