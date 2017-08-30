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Генпрокуратура проверяет деятельность властей по ликвидации отходов БЦБК

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Иркутск. Сибирские новости - Генеральная прокуратура России проводит в Иркутской области проверку по вопросам лесопромышленного комплекса, охраны лесов, природы. В частности, как сообщили «Сибирским новостям» в пресс-службе региональной прокуратуры, проверяется деятельность властей по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Проверка началась 29 августа и будет длиться неделю.

По имеющейся информации, опрошены мэры Слюдянского района и Байкальска Андрей Должиков и Василий Темгеневский. Между тем, по сообщению «Бабра», фигурантом проверки может стать заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов, который якобы, по данным следствия, может стоять за фирмами, которые эффективно «осваивали» средства, выделенные на ликвидацию отходов производства. В том случае, если версия следствия подтвердится, В. Кондрашову может быть вменено превышение и использование служебных полномочий, а также другие коррупционные статьи УК РФ.

«Вопрос, задействован ли в процессе сам губернатор Сергей Левченко, пока остается открытым. Источник «Бабра» в региональном правительстве утверждает, что губернатор несколько раз предупреждал Кондрашова, чтобы тот «был осторожнее». По всей видимости, «след губернатора» в деле есть, так как 20 и 21 августа с Сергеем Левченко в обстановке секретности встречался лично министр МВД России Владимир Колокольцев. По данным источника, после этих встреч губернатор выглядел подавленным и удрученным», - пишет портал.

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2017-08-30 10:58:10




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