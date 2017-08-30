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Минздрав РФ поддержал строительство радиологического корпуса онкоцентра Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Шуба провел встречу с заместителем министра здравоохранения РФ Натальей Хоровой. Темой беседы стало дальнейшее развитие в Иркутской области системы оказания помощи онкологическим больным. Для обеспечения медицинской помощи полного цикла на самом современном уровне планируется построить радиологический корпус Восточно-Сибирского онкологического центра. Сенатор передал заместителю министра материалы по проекту строительства.

Он подчеркнул, что Иркутская область является одним из неблагополучных регионов РФ в плане онкологической заболеваемости, поэтому так важно создать условия для своевременной точной диагностики и лечения. «Минздрав России поддерживает строительство радиологического корпуса в Иркутске», - сообщает пресс-служба сенатора со ссылкой на В. Шубу.

Достигнута договоренность о проведении в сентябре совещания в Москве с участием представителей Иркутской области, профильных федеральных министерств и ведомств, научно-медицинского центра онкологии им. Н. Н. Блохина. В ходе него планируется определить участие федерального центра в методической и финансовой поддержке проекта, который намерены реализовать на условиях частно-государственного партнерства.

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2017-08-30 11:04:26




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