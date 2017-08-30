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Иркутскстат: Три года санкций не оказали на Иркутскую область сильного негативного воздействия

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Иркутск. Сибирские новости - Три года санкций не оказали на Иркутскую область негативного воздействия, считает руководитель Иркутскстата Ирина Иванова.

«Начну с того, что в Иркутской области никогда не было территории, которая полностью сама себя бы обеспечивала продуктами питания. Единственное, что мы имеем в излишке - это куриные яйца и в какой-то части удовлетворяем потребность в картофеле», - пояснила И. Иванова.

Ввоз продовольствия и сельхозсырья из стран дальнего зарубежья в этом году снизился, что расширило возможность для поставки на прилавки российских, в том числе и местных производителей.

«Масложиркомбинат в этом году начал выпуск сыров марки «Ригота», «Сулугуни», «Моцарелла» и на них приходится четверть сырного производства данного предприятия. Кроме того, малое предприятие "Народная сыроварня" также занимается выпуском итальянских сыров разного вида», - прокомментировала И. Иванова.

По данным обследования бюджетов домашних хозяйств более 26,7% всех денежных расходов жители нашей области направляют на питание. Расходы на приобретение продовольственных товаров растут - в 2016 году иркутяне в среднем тратили на это по 4 тыс. руб., в 2017 году - уже более 5 тыс. руб. в месяц. Что касается количества субъектов хозяйства, занимающихся сельхозпроизводством, то в 2016 году по сравнению с 2014, оно заметно изменилось. Сельхозорганизаций малых предприятий аграрного профиля стало меньше на 15 - 20%, при этом быстро растет число действующих крестьянских хозяйств - их число увеличилось на 30% - 1,125 тыс. единиц вместо прежних 868 тыс.

«Фермеры быстро наращивают поголовье скота, но активно, прежде всего, увеличивают количество овец и коз. При этом, частично отказываются от содержания свиней. Но предпочтение фермеры отдают растениеводству, главным образом специализируясь на зерновых культурах. В 2016 году на долю фермеров пришлось 46% выращенного зерна. Причем свой вклад они увеличивают за счет высокой урожайности - в прошлом году с каждого гектара фермеры собрали по 19,8 центнеров. Сельхозорганизации собрали по 18,4 центнера с каждого га», - добавила И. Иванова.

Так, за январь - июль 2017 года по сравнению с 2016 динамика производства мяса в Иркутской области снизилась со 108 до 80%, мяса и субпродуктов домашней птицы повысилась со 102 до 103%, колбасных изделий увеличилась с 93 до 101%. Динамика производства молока возросла с 99 до 107%, масла сливочного с 99 до 129%. Производство муки снизилось со 101 до 77%, хлебобулочных изделий недлительного хранения повысилось с 90 до 98%, кондитерских изделий увеличилось со 101 до 126%, пива возросло с 92 до 107%, минеральной воды с 95 до 126%, напитков безалкогольных упало с 98 до 94%.

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2017-08-30 11:18:10




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