Цикл крупных юбилейных мероприятий пройдет в Иркутской области в сентябре

Иркутск. Сибирские новости - Крупные мероприятия всероссийского значения пройдут в сентябре в Иркутской области, когда будет отмечаться 80-летие со дня ее основания. Об этом 29 августа на пресс-конференции сообщил губернатор Сергей Левченко.



Так, в 4 - 6 сентября состоится форум «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего». Спикерами станут представители ведущих исследовательских университетов России, федеральных и региональных институтов развития в инновационной и научно-технической сферах, исполнительных и представительных органов государственной власти всех уровней, предпринимательского и банковского сообществ.



Цель форума - определить приоритетные направления социально-экономического роста Иркутской области с опорой на сформированные традиционные отрасли экономики, которые определены в стратегии развития региона до 2030 года.



6 сентября стартует XII Международный музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале», участие в котором примут всемирно известные музыканты. Среди них коллективы по руководством Юрия Темирканова и Юрия Башмета, австрийский скрипач Юлиан Рахлин, пианист Даниил Крамер. Состоятся 15 концертов, мастер-классы, джаз-сессии, театральные постановки, вечер балета с ведущими солистами Большого театра. Музыкальный фестиваль продлится до 17 сентября.



В это время пройдут ещё три крупных мероприятия. С 7 по 9 сентября в регионе пройдёт празднование 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летия его канонизации. Основные торжества состоятся на его родине - в поселке Анга Качугского района. Там будет открыт культурно-просветительский центр, который станет местом паломничества православных христиан. Святитель Иннокентий вел миссионерскую работу в Сибири, на Дальнем Востоке и в Америке. Представители Русской православной церкви из всех субъектов Российской Федерации, где он работал, прибудут на открытие центра. Празднование 220-летия со дня рождения святителя Иннокентия пройдет по всей области. В частности, в Иркутске 7 сентября установят бюст миссионера.



11 сентября стартует форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, организатором которого является министерство культуры РФ. В его рамках под руководством ведущих российских прозаиков, поэтов, драматургов, литературных критиков и переводчиков состоятся семинары и мастер-классы по всем жанрам литературного творчества, круглые столы по проблемам современной литературы. Запланированы встречи с известными общественными деятелями, лекции по истории литературы. Участие в форуме примут 120 молодых писателей. Форум завершится 16 сентября.



Следующее крупное мероприятие пройдет с 13 по 15 сентября. Это Байкальский экологический водный форум, который станет одним из центральных событий Года экологии в России. Участие в нем уже подтвердили представители 16 государств, регионов России, федеральных и региональных органов исполнительной власти РФ, международных экологических организаций, действующих в сфере охраны водоемов (ЮНЕСКО и другие), Евразийской экономической комиссии, зарубежных и отечественных компаний - лидеров в разработке технологий и производства оборудования по очистке сточных вод, а также российские и иностранные эксперты, представители научных и общественных организаций.



В общей сложности около 500 человек. Им предстоит обсудить сохранение уникальной экосистемы озера Байкал. Тематические секции форума посвящены вопросам государственной политики сохранения экосистемы Байкала, системному подходу к оздоровлению самого озера и Байкальской природной территории, международным практикам в охране водных ресурсов. На форуме будет создана ассоциация озерных регионов, участники которой будут делиться опытом решения экологических проблем. Планируется, что водный форум станет традиционным, но в каждом будет своя тема.



«Основная тема форума, который состоится в этом году - это очистка сточных вод. Для нас она очень важна, потому что на берегу Байкала находится много населенных пунктов. Гораздо меньше количество очистных сооружений и те представляют желать лучшего, так как их построили достаточно давно, они не отвечают сегодняшнему уровню очистки сточных вод. Мы устроим соревнование среди крупнейших компаний, которые считаются мировыми лидерами по очистке воды, и выберем лучшего», - сказал губернатор С. Левченко.



В рамках форума состоится благотворительный баскетбольный матч. На площадку выйдут команды правительства Иркутской области и известных российских актеров и спортсменов. На вырученные средства через благотворительный фонд «Шаг навстречу» будут закуплены инвалидные коляски для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Завершающим мероприятием месяца станет празднование 80-летия Иркутской области. Праздничная дата - 27 сентября, среда. В этот день пройдут официальные мероприятия, а народные гуляния по всей области состоятся в субботу, 30 сентября.



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2017-08-30 11:27:13