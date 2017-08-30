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Норовирусы выявили у четырех работников пищеблока базы отдыха «Утулик» и 13 отравившихся

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Иркутск. Сибирские новости - Медицинское наблюдение за заболевшими и контактными, в том числе персоналом базы отдыха «Утулик», где произошло массовое отравление, завершено. Новых случаев заболевания острой кишечной инфекцией не зарегистрировано. «По результатам лабораторных исследований проб биологического материала норовирусы выявлены у четырех работников пищеблока и у 13 заболевших», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Кроме того, по результатам исследования проб дезинфицирующих растворов в трех (из четырех исследованных) установлена заниженная концентрация дезинфицирующего средства. Эпидемиологическое расследование продолжается. Организовано взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами.

Напомним, вечером 23 августа за медицинской помощью начали обращаться отдыхающие с туристической базы «Утулик» с жалобами на ухудшение состояния здоровья. Всего на турбазе отдыхали более 400 человек.

Следственный отдел по Слюдянскому району СУ СК России по Иркутской области проводит доследственную проверку по факту госпитализации с высокой температурой и другими симптомами кишечной инфекции 22 человек. Среди них 15 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.

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2017-08-30 11:43:39




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