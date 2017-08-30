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Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провел ОНФ

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Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провели активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта. Общественники встретились с жителями семи дворовых территорий, благоустройство которых запланировано на 2017 год, а также оценили ход работ по обустройству общественных территорий.

Как сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ, в текущем году в Тулуне в проект вошли три общественные территории: сквер в поселке Гидролизный, площадь Ленина и сквер у дома № 22 в микрорайоне Угольщиков, а также дворовые территории в поселке ЛДК - дома № 11 и № 13 в Рабочем городке, и дома № 11, № 12, № 13, № 28, № 31 в микрорайоне имени маршала Жукова.

На данный момент завершается этап прохождения экспертиз, тендеров, заключения контрактов. Это третий этап реализации проекта, когда необходимо приступить к конкретным работам. В ходе мониторинга эксперты ОНФ выяснили, что из проверенных дворов работы начались только в микрорайоне Жукова, а также в сквере у дома № 22 в микрорайоне Угольщиков. На остальных объектах реализация проекта еще не началась. Как пояснили представители администрации города, аукцион по благоустройству площади Ленина выиграла московская фирма, поэтому работы, скорее всего, начнутся в сентябре, а сквер в микрорайоне Гидролизный только недавно получил положительное заключение экспертизы, в связи с чем сейчас выставлен на аукцион. По мнению активистов ОНФ, возникает опасение за срыв реализации данного объекта.

Жители домов № 11, № 13 и № 15 поселка ЛДК в Рабочем городке также выразили недовольство отсутствием работ в их дворах. Как пояснил мэр города, причиной задержки стала экспертиза, которая изначально посчитала, что детская и спортивная площадка у домов № 11 и № 13 находится вне придомовой территории, поэтому потребовала исключить их из проекта. Однако администрации удалось доказать, предоставив необходимые документы и схемы, что данные площадки - необходимый элемент дворовой территории. Мэр пообещал жителям, что ремонт в их дворах начнется «со дня на день» и выразил надежду, что подрядчик успеет сделать все работы в срок.

Подводя итоги поездки, активисты ОНФ отметили, что в Тулуне «недостаточно оперативно» реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» и выразила надежду, что небольшая задержка - это временное явление, и все работы будут завершены в текущем году. Активисты ОНФ также отметили, что работы должны быть выполнены в срок и качественно, и призвали жителей усилить общественный контроль за реализацией проекта.

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2017-08-30 11:56:05




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