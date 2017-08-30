Рабочих Вихоревской котельной проверили на готовность к нештатным ситуациям

12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в Вихоревке (Братский район) прошла внеплановая проверка работы …

Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» наградили в Иркутске

12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов …

Четырехлетняя девочка погибла в ДТП в Братске по вине пьяного водителя

12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции в Братске разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного …

Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провел ОНФ

11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провели активисты …

Норовирусы выявили у четырех работников пищеблока базы отдыха «Утулик» и 13 отравившихся

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Медицинское наблюдение за заболевшими и контактными, в том числе персоналом …

Цикл крупных юбилейных мероприятий пройдет в Иркутской области в сентябре

11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Крупные мероприятия всероссийского значения пройдут в сентябре в Иркутской …

Иркутскстат: Три года санкций не оказали на Иркутскую область сильного негативного воздействия

11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Три года санкций не оказали на Иркутскую область негативного воздействия, …

Минздрав РФ поддержал строительство радиологического корпуса онкоцентра Иркутска

11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …

Генпрокуратура проверяет деятельность властей по ликвидации отходов БЦБК

10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральная прокуратура России проводит в Иркутской области проверку по …

Льготный проезд для сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов вводится в Иркутской области

10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Льготный проезд для лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов, …