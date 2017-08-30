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Четырехлетняя девочка погибла в ДТП в Братске по вине пьяного водителя

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции в Братске разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок, а также дают правовую оценку действиям предполагаемого виновника инцидента.

В среду около 10:15 в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о происшествии в жилом районе Порожский. Полицейские установили, что на улице Нагорной неустановленный водитель наехал на четырехлетнего ребенка, который находился за пределами проезжей части на придомовой территории. Предполагаемый виновник с места ДТП скрылся. Девочка была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась от полученных травм.

«Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке транспортного средства, благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции города Братска предполагаемый виновник был задержан. Им оказался 19-летний местный житель, который управлял чужим автомобилем «Toyota RAV-4» и помимо этого не имел прав. В результате медицинского освидетельствования установлено, что молодой человек находится в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время братчанин помещен в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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2017-08-30 12:03:46




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