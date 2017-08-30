|
Рабочих Вихоревской котельной проверили на готовность к нештатным ситуациям
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Накануне в Вихоревке (Братский район) прошла внеплановая проверка работы …
Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» наградили в Иркутске
12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов …
Четырехлетняя девочка погибла в ДТП в Братске по вине пьяного водителя
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники полиции в Братске разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного …
Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провел ОНФ
11:56 - Иркутск. Сибирские новости - Мониторинг благоустройства дворовых территорий в Тулуне провели активисты …
Норовирусы выявили у четырех работников пищеблока базы отдыха «Утулик» и 13 отравившихся
11:43 - Иркутск. Сибирские новости - Медицинское наблюдение за заболевшими и контактными, в том числе персоналом …
Цикл крупных юбилейных мероприятий пройдет в Иркутской области в сентябре
11:27 - Иркутск. Сибирские новости - Крупные мероприятия всероссийского значения пройдут в сентябре в Иркутской …
Иркутскстат: Три года санкций не оказали на Иркутскую область сильного негативного воздействия
11:18 - Иркутск. Сибирские новости - Три года санкций не оказали на Иркутскую область негативного воздействия, …
Минздрав РФ поддержал строительство радиологического корпуса онкоцентра Иркутска
11:04 - Иркутск. Сибирские новости - Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым …
Генпрокуратура проверяет деятельность властей по ликвидации отходов БЦБК
10:58 - Иркутск. Сибирские новости - Генеральная прокуратура России проводит в Иркутской области проверку по …
Льготный проезд для сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов вводится в Иркутской области
10:53 - Иркутск. Сибирские новости - Льготный проезд для лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов, …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в четверг переменная облачность, в западных и северных районах местами небольшие и умеренные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, утром при прояснении туман.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды» стартует 1 сентября и продлится до конца октября 2017 г. Девять серий проекта будет показаны на 4 телеканалах – «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. Финал зрители увидят 28 октября.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Иркутска посетить летний кинотеатр под открытым небом и принять участие в конкурсе фотографий в социальных сетях. Победители получат в подарок сертификаты на посещение популярного онлайн-кинотеатра ivi.ru. и продлят себе удовольствие от бесплатного просмотра мирового кино в отличном качестве.
Кредитный портфель банка ВТБ в Сибири по состоянию на 01.07.2017 года составил 122 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%. Более 50% в структуре кредитного портфеля занимают кредиты предприятий среднего регионального бизнеса с годовым объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей. Так, кредитный портфель таких предприятий по итогам 1 полугодия 2017 года увеличился на 26% и достиг 65 млрд рублей.