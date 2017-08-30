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Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» наградили в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - Победителей национального этапа международного фестиваля любительских фильмов «Рыбий глаз» наградили в Иркутске.

В конкурсных номинациях победили 10 представителей Иркутской области. Главный приз в номинации «Синема» за фильм «Друг» получил Игорь Шендрик из Усть-Илимска, «Анимацию» выиграл Алексей Евдокимов из Усолья-Сибирского с трехсерийным фильмом «Купи кота», а победа среди фильмов о родном городе досталась Наталье Додоновой за фильм «Весна».

В номинации «Забавный момент» все призовые места заняли участники из других городов России. Также диплом и приз за первое место в номинации «Природа и путешествия» отправится в Красноярск Максиму Болдыреву. Он снял свое путешествие на Байкал. И признался, что сначала идеи создать фильм не было, но притягательность природы внесла свои коррективы.

В номинации «Моя семья» победил участник из Кемерово Юрий Солодов. Его фильм «Большой» - это забавная история жизненного урока для шестилетнего мальчика.

Гран-при фестиваля выиграла иркутянка Кристина Трофимова. Ее фильм «Иркутский комсомолец» жюри оценило, прежде всего, за оригинальную идею, но и качество исполнения также удивило профессионализмом.

Особый интерес вызвали профессиональные мастер-классы: участникам рассказали про «язык кино», операторские выразительные средства и про важность постпродакшна. Своим опытом поделились режиссеры Восточно-Сибирской студии кинохроники, члены Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова и Кирилл Димов, а также продюсер, актер и режиссер Артем Бурлов.

По словам одного из лауреатов фестиваля, «Рыбий глаз» - это единственная в стране открытая площадка, где от кинематографистов-любителей не требуется ничего, кроме интересного фильма.

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2017-08-30 12:11:19




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