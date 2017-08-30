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Рабочих Вихоревской котельной проверили на готовность к нештатным ситуациям
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Иркутск. Сибирские новости - Накануне в Вихоревке (Братский район) прошла внеплановая проверка работы котельной и готовности персонала к реагированию на нештатные ситуации. Была разработана специальная вводная для отработки действий персонала котельной при возникшей чрезвычайной ситуации: остановка трех котлов на котельной «Водогрейная». Под угрозой размораживания оказались системы отопления зданий двух детских садов, школы, больницы и восьми многоквартирных жилых домов. В первые же минуты рабочие котельной должны были предпринять необходимые меры для устранения последствий происшествия.
«Фактически была смодулирована ситуация, сложившаяся прошлой зимой, когда из-за аварии на котельной в Вихоревке возникла чрезвычайная ситуация. Последствия ее устраняют до сих пор: «Водогрейную» котельную основательно готовят к зиме, а ее персонал тренируется работать в аварийных условиях, приближенных к реальным», - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.
По его словам, задачи, поставленные перед оперативными службами, были выполнены. Некоторые недостатки при реагировании на условную аварию дадут возможность сформулировать определённые рекомендации и направить их в муниципальные образования всего региона. Действия дежурной смены, а также готовность самой котельной к зимнему периоду обсудили на собрании межведомственной комиссии под руководством исполняющего обязанности главы правительства региона Руслана Болотова.
«Подобные тренировки необходимо проводить во всех муниципальных образованиях. Нештатные ситуации для нашего региона - не редкость, прошлый год показал, что рабочие оказались не готовы к сложившейся ситуации», - отметил Р. Болотов. По его словам, большинства проблем, возникших в результате несвоевременного или неправильного реагирования при аварии на производстве, можно было избежать при качественной подготовке персонала.
Так, на котельной «Водогрейная» не выполнялся плановый ремонт оборудования, что привело к выходу его из строя прошлой зимой. С тех пор, как показала проведенная тренировка, работа по готовности котельной проведена серьезная, однако есть недостатки в работе людей, обучение которых нужно продолжать. На Вихоревской городской котельной работают 120 человек, подготовка которых требует особого внимания.
В настоящее время, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, на «Водогрейной» уже произведены испытания двух новых котлов, на очереди - еще два. Еще на двух котельных муниципалитета заменены котлы малой мощности, выделены средства на замену аварийных участков теплосети. Подготовка Вихоревки к зиме продолжается.
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2017-08-30 12:22:02
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Рабочих Вихоревской котельной проверили на готовность к нештатным ситуациям
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