Регионы могут наделить правом ограничивать продажи спиртосодержащей продукции

Москва. Сибирские новости - Правительство РФ поддерживает наделение региональных властей полномочиями регулировать время, место и условия продаж спиртосодержащей продукции - вплоть до полного запрета такой торговли. Соответствующий проект закона - поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...» (171-ФЗ) - подготовлен Государственным Собранием Республики Башкорстостан и внесен в Государственную Думу в конце 2016 года совместно с депутатом ГД Михаилом Бугерой. Об этом сообщают «Известия».



Законопроект предлагает дать органам региональной власти право определять порядок продажи спиртосодержащих жидкостей. Речь идет о парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, средствах личной гигиены, стеклоомывающих жидкостях, противообледенительных средствах, лакокрасочных материалах. Такие жидкости используются населением как суррогаты алкоголя. Сейчас власти регионов наделены правом устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и месту розничных продаж только алкогольной продукции.



Проект отзыва правительства на законопроект согласован минфином, минэкономразвития, минпромторгом, минздравом, минюстом и Роспотребнадзором. «Все большее распространение получает продажа под видом медицинских спиртосодержащих настоек, а также определенных видов косметических средств дешевого суррогатного алкоголя, не подпадающего ни под какой регламент, нормы и контроль. Также на данные спиртосодержащие жидкости не распространяются ограничительные меры, принятые для алкогольных напитков», - указали авторы законопроекта.



Поправки уже рассмотрены и поддержаны двумя комитетами Госдумы: по охране здоровья и по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В заключении комитета по охране здоровья отмечено, что, по данным Роспотребнадзора, в статистике острых химических отравлений, в том числе со смертельными исходами, ведущее место занимают отравления спиртосодержащей продукцией.



«Продукция с содержанием спирта 45 - 70% легально приобретается населением и употребляется в качестве алкоголя. Безусловно, масштабы и острота проблемы употребления населением спиртосодержащих жидкостей в пищевых целях требуют принятия действенных мер», - пояснил председатель комитета Дмитрий Морозов в отзыве.



Ранее правительство предлагало дать органам исполнительной власти субъектов России право ограничивать условия и места продажи спиртосодержащей непищевой продукции, в том числе вводить полный запрет на такую торговлю. Но минэкономразвития посчитало, что правила продаж должны быть едиными на федеральном уровне, тем более для товаров, которые при употреблении по назначению не представляют опасности.



Ссылки по теме:



2017-08-31 11:34:48