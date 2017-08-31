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Продукты, напитки и табачные изделия составляют почти половину товаров, купленных жителями Иркутской области

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Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области за семь месяцев этого года купили товаров на 181,4 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года сумма покупок сильно не изменилась, увеличившись на 1%.

По данным Иркутскстата, более половины (55%) розничной торговли приходится на малый бизнес. Около 5% товаров продается на розничных рынках и ярмарках, причем эти продажи росли ускоренными темпами (114% к январю - июлю 2016 года).

Почти половину (47%) купленных населением товаров составляют продукты, напитки и табачные изделия. Их продажа выросла на 2,2%, при небольшом снижении реализации непродовольственных товаров (на 0,1%).

В общественном питании наблюдается рост на 3,2%. За январь - июль в предприятиях общепита жители региона потратили 8 млрд руб. В данной сфере малый бизнес обеспечивает две трети областного оборота.

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2017-08-31 11:47:40




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