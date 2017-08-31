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Голосование на выборах отложили в ряде муниципалитетов Иркутской области из-за нехватки кандидатов

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в нескольких муниципалитетах из-за недостаточного числа кандидатов отложена дата голосования. Так, на 1 октября отложено голосование на выборах главы Усть-Илгинского МО, депутатов Думы Жигаловского МО по четырехмандатному округу № 3, депутатов Дум Знаменского и Рудовского МО (Жигаловский район).

По аналогичной причине отложено голосование на выборах депутатов Думы Замзорского МО (Нижнеудинский район), Думы Венгерского МО (Тайшетский район), главы Онгуренского МО, депутатов Дум Хужирского (по двухмандатному округу), Онгуренского, Бугульдейского МО (Ольхонский район). Об этом сообщает пресс-служба региональной Избирательной комиссии.

В настоящее время в Иркутской области продолжается подготовка к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на единый день голосования 10 сентября. Всего по области проходят 553 муниципальные кампании. По данным на 30 августа на выборах депутатов Дум муниципальных образований зарегистрированы 4,522 тыс. кандидатов. На выборах глав (мэров) муниципалитетов регистрацию получили 934 человека.

Таким образом, всего в избирательных кампаниях в настоящий момент участвуют 5,456 тыс. кандидатов (без учета претендентов в органы МСУ новых муниципалитетов - Ульканского и Белореченского городских МО, где выборы пройдут в октябре).

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2017-08-31 11:52:20




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