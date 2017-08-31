Продукты, напитки и табачные изделия составляют почти половину товаров, купленных жителями Иркутской области 11:47 - Иркутск. Сибирские новости - Жители Иркутской области за семь месяцев этого года купили товаров на 181,4 …

Голосование на выборах отложили в ряде муниципалитетов Иркутской области из-за нехватки кандидатов 11:52 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в нескольких муниципалитетах из-за недостаточного числа …

Иркутскстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу 12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутскстат подсчитал, во что обойдется семейному бюджету приобретение всего …

Верховный суд РФ поставил точку в споре «Ростелекома» и управляющей компании в Иркутской области 12:11 - Иркутск. Сибирские новости - Верховный суд Российской Федерации подтвердил право ПАО «Ростелеком» …

Краснокнижную змею спасли научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» во время учета летучих мышей 12:25 - Иркутск. Сибирские новости - Редкая змея - узорчатый полоз - была спасена научными сотрудниками «Заповедного …

Заметки на полях

Осень начнется в Иркутске с хорошей погоды Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в первый день осени ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

HeadHunter: Больше половины иркутян готовы к подработке Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.

Актуально

Алюминий теснит конкурентов в электротехнике Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.

Молодежный флешмоб «ЭКО-Поколение» пройдет накануне Байкальского экологического водного форума Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.

Пресс-релиз

БрАЗ и КрАЗ получили награды конкурса «Лидер климатического развития» В Москве завершился первый климатический Форум городов России, на котором, в частности, были названы победители конкурса «Лидер климатического развития». Среди награжденных два сибирских завода компании РУСАЛ - Братский алюминиевый и Красноярский алюминиевый.

В сентябре в эфир выходит второй сезон проекта «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды» Второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды» стартует 1 сентября и продлится до конца октября 2017 г. Девять серий проекта будет показаны на 4 телеканалах – «МАТЧ! Наш спорт», «МАТЧ! Планета», «МАМА», ВСЕ-ТВ интерактивного телевидения «Ростелеком», а также на сайте itv.rt.ru. Финал зрители увидят 28 октября.