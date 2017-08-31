Деловая игра «Байкал навстречу Всемирному Водному Форуму» состоится в Иркутске 14 сентября

Иркутск. Сибирские новости - Деловая игра «Байкал навстречу Всемирному Водному Форуму» состоится в Иркутске 14 сентября. Мероприятие пройдет в рамках первого Байкальского Международного экологического водного форума. Установочное совещание по подготовке деловой игры провела заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования кафедры международных проблем природопользования и экологии Московского государственного института международных отношений Наталья Рязанова.



Байкальский форум станет одной из площадок, где будут приняты практические решения, с которыми, в числе прочих, Россия станет участницей VIII Всемирного Водного Форума, он пройдет в Бразилии в следующем году. К деловой игре на БМЭВФ будут привлечены студенты вузов, учащиеся профессиональных колледжей и активные молодежные экологические организации. Им предстоит полностью смоделировать заседание Всемирного Водного Форума, но рассматриваемые вопросы будут касаться именно Байкальского региона.



Команды игроков представят свое видение проблем территории, разработки и предложения по их преодолению. Среди предлагаемых для работы тем: «Водная безопасность и изменение климата», «Водоснабжение, санитария и здравоохранение», «Вода для устойчивого производства», «Качество воды, сточные воды и повторное использование», «Вода и экосистема», «Водное руководство». По одной из них каждая команда должна приготовить презентацию и доклад. Затем состоятся дискуссии, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.



Итогом работы деловой игры станут четкие адресные рекомендаций министерствам, ведомствам и организациям для улучшения ситуации по выявленным проблемам. Кроме того, рекомендации каждой команды будут направлены на электронный адрес жюри для объединения и дальнейшего оформления в адрес оргкомитета Байкальского форума. В установочном совещании приняли участие представители областного правительства, иркутских вузов и техникумов, природоохранной общественности, молодежного правительства региона. Обсуждались организационные вопросы, методические рекомендации деловой игры, информационное наполнение игровых позиций.



Напомним, особое внимание на Байкальском Международном экологическом водном форуме будет уделено вовлечению молодежи в охрану окружающей среды. Образовательная программа «Экологическое мировоззрение. ЭКО-Поколение» выделена в отдельное направление на БМЭВФ, она разработана для обеспечения комплексного подхода в экологическом воспитании посредством реализации различных мероприятий и акций экологической направленности, где важное значение имеют инициативы, исходящие непосредственно от самих участников.



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2017-08-31 12:02:16