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Премьеру фильма о Святителе Иннокентии покажут в иркутском Доме кино 7 сентября
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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский областной кинофонд завершил съемки фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтенное. Возвращение домой». В настоящее время ведется монтаж, цветокоррекция и озвучивание ленты. Жанр фильма можно определить как фильм-паломничество по местам службы Святителя. Изобразительное решение фильма - взгляд сверху на места, где жил и служил миссионер.
Как отмечают участники съемочного процесса, это не просто биографическая картина, повествующая о пути от дьякона до митрополита. В кадре - служители церкви, художники, ученики православной школы. Через общение с ними и происходит знакомство со Святителем. «Режиссером фильма стала Мария Кельчевская. К съемкам привлекался кинооператор-документалист, лауреат Государственной премии России Юрий Ермолин. В фильме звучит музыка лауреата Государственной премии СССР Владимира Дашкевича и известного иркутского композитора Владимира Соколова», - сообщает пресс-служба регионального правительства.
Съемки начались в 2015 году и проходили на родине Святителя в селе Анга, в Иркутске, Ангарске, Качуге, Бодайбо, Москве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, в Республике Бурятия. Завершающим этапом стала работа на Аляске, откуда съемочная группа вернулась в первой половине августа этого года. Кроме того, в 2016 году в рамках сотрудничества с экспедицией «Байкал - Аляска» проведены съемки на реке Лена, в Якутске и Ленске. Картина будет выпущена к 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. Премьерные показы запланированы на 7, 8 и 9 сентября 2017 года в иркутском Доме кино.
Проект реализуется по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. Производство фильма проходит при поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Иркутской области. Работа над фильмом завершается на средства гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
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2017-08-31 12:05:36
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