Иркутскстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в школу

Иркутск. Сибирские новости - Иркутскстат подсчитал, во что обойдется семейному бюджету приобретение всего необходимого для школы. Начнем с предметов гардероба.



Для мальчика: брюки полушерстяные (1,509 тыс. руб.), сорочка (668 руб.), носки (57 руб.), ботинки или полуботинки (2,68 тыс. руб.). Итого - 4,914 тыс. руб.



Для девочки: юбка (1,439 тыс. руб.), блузка (1,215 тыс. руб.), колготки (138 руб.), туфли (1,786 тыс. руб.). Всего - 4,578 тыс. руб. Вариант с сарафаном вместо юбки будет на две сотни дороже. Понятно, что блузки-рубашки должны быть не в единственном экземпляре, так что их стоимость придется удвоить. А носков и колготок и двух пар может оказаться мало.



Кроме того, особой экипировки требуют спортивные занятия. К гардеробным расходам прибавляется 2,412 тыс. руб. за спортивный костюм и 1,815 тыс. руб. за кроссовки.



Сменная обувь обойдется при мерно в 2 тыс. руб. Чуть позже школьнику понадобится теплая одежда и обувь: джемпер (1,606 тыс. руб.), утепленная куртка из плащевой ткани (3,808 тыс. руб.), сапоги или ботинки зимние (3,41 тыс. руб.).



Необходимы разные канцелярские товары: хотя бы десяток тетрадей (73 руб.), альбом для рисования (90 руб.), авторучка шариковая (20 руб.), карандаш чернографитный (19 руб.), набор фломастеров (154 руб.). Перечисленные мелочи обойдутся в 356 руб. Все это вместе с учебниками, которые ученику выдаст школа, нужно складывать в ранец (рюкзак), его стоимость 2,171 тыс. руб.



Таким образом, минимальные расходы на школьника - 13 - 14 тыс. руб. А с учетом теплых вещей и необходимого запаса понадобится еще 10 тыс. Если в семье 2 школьника, затраты вдвое больше.



Расчет произведен, исходя из средних цен, сложившихся в Иркутске в августе. Немного сэкономить можно было, приобретая все необходимое заранее: к наступлению учебного года школьные товары становятся чуть дороже.



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2017-08-31 12:09:29