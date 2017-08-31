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Новый подход к формированию событийного календаря Байкальского региона обсудят эксперты

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Иркутск. Сибирские новости - Новый подход к формированию событийного календаря Байкальского региона - «Байкал событийный» предлагается обсудить в рамках Регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма RUSSIAN EVENT AWARDS. По мнению экспертов, в событийный календарь должны войти лучшие и наиболее перспективные события, способные привлечь туристов на территорию Иркутской области и Республики Бурятия.

Событийный календарь будет реализован как в электронном, так и в полиграфическом формате, а также размещен на специальной станице сайта Межрегиональной Ассоциации Событийного Туризма Сибири (МАСТС), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Продвижением календаря займётся ассоциация МАСТС. Календарь получат региональные органы власти, руководители крупных, туристических и профильных предприятий Иркутской области и Республики Бурятия как ориентир для выбора и поддержки событий, генерирующих туристический поток.

«Байкал событийный» планируется представлять на профильных выставках и ярмарках, проводимых на территории России и за рубежом, предполагается выпуск календаря на четырех языках: русский, английский, китайский и корейский. В дальнейшем календарь будет формироваться ежегодно в рамках работы экспертного совета региона с привлечением специалистов федерального и международного уровня.

Напомним, что финал Регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Сибирского и Дальневосточного федеральных округов состоится 6 - 7 октября 2017 года в Иркутске. Организаторами мероприятия выступают ФРОС «Region PR» и Межрегиональная Ассоциация Событийного Туризма Сибири (МАСТС).

Заявки для участия в Региональном конкурсе принимаются до 15 сентября 2017 года.

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2017-08-31 12:17:31




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