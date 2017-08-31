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Выставка Владимира Кузьмина «Православный мир» открылась в областной филармонии

Фото: Иркутская филармония
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской областной филармонии открылась выставка иркутского художника Владимира Кузьмина «Православный мир». Она посвящена 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия Московского, 80-летию Иркутской области и 85-летию иркутской организации Союза художников России. Выставку можно посетить перед концертами в филармонии с 1 сентября по 1 октября.

«Нынешняя выставка представляет зрителям лишь малую толику из огромного творческого наследия художника. В данной экспозиции картины, где запечатлелись старинные иркутские храмы, улицы, площади, связанные с жизнью и служением святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Сибири и Америки», - отмечается в сообщении пресс-службы филармонии.

На живописных полотнах самые старые православные храмы Иркутска: Спасская церковь, собор Богоявления, Входа-Иерусалимская церковь, Харлампиевский храм, Знаменская церковь, где святитель Иннокентий (Вениаминов) служил и сослужил на Божественных литургиях. Портреты друзей художника - народно-православных писателей Валентина Распутина и Михаила Трофимова - органично вошли в экспозицию.

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2017-08-31 12:20:59




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