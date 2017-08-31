Краснокнижную змею спасли научные сотрудники «Заповедного Прибайкалья» во время учета летучих мышей

Иркутск. Сибирские новости - Редкая змея - узорчатый полоз - была спасена научными сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» во время учета летучих мышей в Байдинском карстовом пещерном комплексе на территории Прибайкальского национального парка. Полоза обнаружили в пещере и перенесли на поверхность.



Предположительно змея охотилась на летучих мышей у свода пещеры и провалилась в вертикальную шахту входа, где и была найдена. В пещере даже в жаркое лето температура воздуха не поднимается выше трех - пяти градусов тепла. При такой температуре змея цепенеет, «засыпает» и в дальнейшем гибнет. Чтобы исключить неизбежную гибель редкого животного, узорчатого полоза извлекли из пещеры и подняли на поверхность. Агрессии к своим спасителям змея не проявляла, позволила себя измерить, после чего, отогревшись на солнце, поспешила скрыться в ближайших скальных россыпях.



Учет рукокрылых проводился методом отлова на паутинные сети, у отловленных зверьков измерялась длина предплечья и вес. Всего научным сотрудникам «Заповедного Прибайкалья» удалось отловить 114 животных, относящихся к пяти разным видам. «Среди отловленных была встречена длиннохвостая ночница - редкий вид, внесенный в Красную книгу Иркутской области. В этом году она встречена сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» во второй раз - одну особь удалось зарегистрировать также в пещере Мечта в прошлом году», - сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



Впервые на территории Иркутской области для наблюдения за суточной активностью летучих мышей специалисты «Заповедного Прибайкалья» применили фотоловушки, с их помощью удалось установить период активности рукокрылых - точное время ночного вылета и возврата в пещеру для дневного отдыха. В рамках учета проводилось кольцевание летучих мышей, всего кольцами были помечены 92 особи. Кольцевание помогает отслеживать перемещение животных, а в отдельных случаях проводить оценку их физического состояния, что важно при наблюдении за зимующими колониями. Используемые кольца выполнены из легкого материала, не окисляются и имеют особую форму, благодаря чему они абсолютно безвредны и не причиняют животному дискомфорт.



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2017-08-31 12:25:43