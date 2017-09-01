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Соглашение о сотрудничестве заключили минсельхоз региона и Иркутский государственный аграрный университет

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Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и взаимодействии подписано между министерством сельского хозяйства Иркутской области и Иркутским государственным аграрным университетом им. А. А. Ежевского. Подписи под документом поставили глава ведомства Илья Сумароков и и.о. ректора университета Юрий Вашукевич.

Стороны договорились сотрудничать в рамках подготовки и переподготовки, повышения квалификации специалистов для предприятий агропромышленного комплекса по программам высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного и послевузовского образования на основе учебных программ к требуемому уровню подготовки.

Министерство и университет будут совместно участвовать в разработке программ социально-экономического развития села, отдельных территорий Иркутской области, а также форм и методов господдержки и регулирования сельхозпроизводства, развития основных аграрных рынков. Сотрудничество распространяется на разработку ресурсосберегающих технологий в сфере сельского хозяйства, а также технологий по переработке отходов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в формировании условий для развития научной, научно-технической деятельности и получения результатов, необходимых для создания технологий и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность агропромышленного комплекса Иркутской области.

Стороны намерены проводить совместные консультации, рабочие встречи, семинары и «круглые столы». Срок действия соглашения не ограничен.

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2017-09-01 11:21:18




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