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Иркутские театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли»
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Один из ведущих театральных коллективов России - Большой театр кукол (Санкт-Петербург) …
Документы для получения выплат на приобретение жилья подали 240 семей поселка Бубновка
12:25 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 240 из 246 семей поселка Бубновка подали документы для …
Две кредитных линии откроет Байкальский банк Сбербанка компании GV Gold
12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Байкальский банк ПАО Сбербанк и ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписали …
Движение транспорта по улице Рабочей в Иркутске будет ограничено
12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Со 2 по 4 сентября будет частично ограничен проезд по улице Рабочей напротив …
Депутаты городской Думы поздравили школьников с Днем знаний
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - С Днем знаний поздравили школьников депутаты Думы Иркутска. Торжественные …
Байкальский Дед Мороз объявляет конкурс на лучшую новогоднюю открытку
11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Создать собственную новогоднюю открытку и получить подарок Байкальского …
Центр молодежного инновационного творчества открылся 1 сентября в Усолье-Сибирском
11:32 - Иркутск. Сибирские новости - В День знаний 1 сентября на площадке индустриального технопарка «Усолье-Промтех» …
Памятник Герою России А. Шерстянникову открыли в школе № 6 в Усть-Куте
11:27 - Усть-Кута. Сибирские новости - В День знаний в школе № 6 в Усть-Куте открыли памятник выпускнику этого …
Конкурс на лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова пройдет в Иркутске
11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске объявлен конкурс на лучший эскиз художественной росписи в стиле …
Соглашение о сотрудничестве заключили минсельхоз региона и Иркутский государственный аграрный университет
11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и взаимодействии подписано …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в субботу ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, ночью в южных районах небольшие, умеренные дожди, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами ливневые дожди.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». Компания добавляет безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». До 6 сентября обновленный тариф «Мой разговор» будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.
Сборная АО «Ангарскцемент» впервые приняла участие в Спартакиаде трудовых коллективов Иркутской области.
180 работников АО «АНХК» и 28 работников дочерних обществ предприятия поощрены высокими наградами накануне Дня нефтяника. Награды вручили и поздравили руководители предприятия и профсоюзной организации, администрации Ангарского городского округа.