Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 01.09.2017, 22:31
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.55 (-0.19)
EUR 69.62 (-0.58)
10 CNY 88.74 (-0.34)
Информер праздники сегодня

Конкурс на лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова пройдет в Иркутске

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске объявлен конкурс на лучший эскиз художественной росписи в стиле граффити на тему «Александр Вампилов и его творчество». Работа победителя будет нанесена на стену тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера Вампилова в районе жилых домов №№ №№ 31-32 в микрорайоне Первомайский. Художникам, дизайнерам и всем иркутянам, имеющим профессиональный опыт, предлагается до 15 сентября разработать эскиз и предоставить его в комитет по градостроительной политике администрации города. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Ольга Иванова.

"В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Иркутске приступили к благоустройству сквера Вампилова. На встрече с жителями принято решение, в ходе проведения работ украсить стену теплостанции. Эскиз победителя конкурса будет нанесен на стену до 20 октября", - отметила О. Иванова.

Работы принимаются по адресу: ул. Ленина, 14 Б, кабинет 400, электронная почта: 520152@mail.ru.

Работы участников конкурса оценит жюри, в состав которого вошли дизайнеры, архитекторы, художники, представители администрации города. Итоги подведут не позднее 20 сентября.

Ссылки по теме:

2017-09-01 11:24:43




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!