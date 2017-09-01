Памятник Герою России А. Шерстянникову открыли в школе № 6 в Усть-Куте
Усть-Кута. Сибирские новости - В День знаний в школе № 6 в Усть-Куте открыли памятник выпускнику этого образовательного учреждения Герою России Андрею Шерстянникову, имя которого сейчас носит школа. Старший лейтенант А. Шерстянников в составе 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка 76-й воздушно-десантной дивизии погиб 1 марта 2000 года при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе и похоронен на родине в Усть-Куте.
«17 лет и учащиеся, и педагогический коллектив горели идеей создания монумента, но средств на это не было. Помогла депутат Законодательного Собрания области Марина Седых, оплатившая изготовление бронзового бюста героя. В январе пришли деньги, и скульптор Татьяна Невеселова сразу приступила к работе. Она же - автор памятника Шерстянникову, который несколько лет назад был установлен в Смоленске в Военной академии войсковой противовоздушной обороны. Мы постоянно находились на связи с ней, обсуждали варианты. Потом трое наших учеников-участников поискового отряда «Исток» и преподаватель истории ездили в Смоленск за бюстом и привезли его в Усть-Кут», - поделился педагог школы А. Малышев.
Образ героя, созданный для учреждении, отличается от того, который был выполнен ранее: здесь Андрей Шерстянников в форме воина-десантника, в то время как в первом варианте - он в классическом воинском кителе. Бюст установлен на постаменте перед центральным входом в школу. На торжественной линейке особые слова благодарности были адресованы матери Андрея - Надежде Ивановне Шерстянниковой, которая живет в Усть-Куте.
Выступая на торжественной линейке, председатель областного парламента С. Брилка также отметил важность сохранения памяти о земляках, кто отдал жизнь за Родину, за мир и спокойствие в стране. «Эта память - дань уважения героям, проявившим беспримерные стойкость и мужество, и залог надежды на то, что подобные страшные события не повторятся», - подчеркнул С. Брилка.
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2017-09-01 11:27:21