Центр молодежного инновационного творчества открылся 1 сентября в Усолье-Сибирском
Иркутск. Сибирские новости - В День знаний 1 сентября на площадке индустриального технопарка «Усолье-Промтех» свою работу начал Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Новатор». Главная задача ЦМИТ - бесплатно обучать молодежь новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, развивать творческую инициативу и предпринимательские навыки. 1 сентября в открытии Центра принял участие заместитель министра экономического развития региона Владимир Гордеев.
Ежегодно областное минэкономразвития в рамках конкурсного отбора российских регионов, бюджетам которых предоставляются субсидии из федеральной казны на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, проводит конкурс по созданию и обеспечению ЦМИТов. В 2017 году было подано несколько заявок на участие в конкурсе.
«Первое место занял проект по созданию ЦМИТ в Усолье-Сибирском, и запрашиваемая субсидия - 6 млн руб. - была предоставлена в полном объеме. Средства для организации работы ЦМИТ «Новатор» выделены из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования», - сообщает пресс-служба правительства области, ссылаясь на В. Гордеева.
Центр состоит из учебных классов, мастерских и производственных участков. Учебный класс оснащен интерактивной доской, компьютерной техникой. В мастерских есть рабочие места для проведения практических занятий по робототехнике, 3D печати и моделированию, а также токарные и фрезерные станки по металлу, столярное оборудование, 3D принтеры, плоттеры, паяльные станции для электроники.
По условиям субсидирования, ЦМИТ обязаны в год бесплатно предоставить возможность заниматься творчеством 500 школьникам, студентам, молодым специалистам, а также предоставлять услуги субъектам малого и среднего предпринимательства.
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2017-09-01 11:32:49