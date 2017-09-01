Иркутские театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли»

12:27 - Иркутск. Сибирские новости - Один из ведущих театральных коллективов России - Большой театр кукол (Санкт-Петербург) …

Документы для получения выплат на приобретение жилья подали 240 семей поселка Бубновка

12:25 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 240 из 246 семей поселка Бубновка подали документы для …

Две кредитных линии откроет Байкальский банк Сбербанка компании GV Gold

12:17 - Иркутск. Сибирские новости - Байкальский банк ПАО Сбербанк и ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписали …

Движение транспорта по улице Рабочей в Иркутске будет ограничено

12:08 - Иркутск. Сибирские новости - Со 2 по 4 сентября будет частично ограничен проезд по улице Рабочей напротив …

Депутаты городской Думы поздравили школьников с Днем знаний

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - С Днем знаний поздравили школьников депутаты Думы Иркутска. Торжественные …

Байкальский Дед Мороз объявляет конкурс на лучшую новогоднюю открытку

11:36 - Иркутск. Сибирские новости - Создать собственную новогоднюю открытку и получить подарок Байкальского …

Центр молодежного инновационного творчества открылся 1 сентября в Усолье-Сибирском

11:32 - Иркутск. Сибирские новости - В День знаний 1 сентября на площадке индустриального технопарка «Усолье-Промтех» …

Памятник Герою России А. Шерстянникову открыли в школе № 6 в Усть-Куте

11:27 - Усть-Кута. Сибирские новости - В День знаний в школе № 6 в Усть-Куте открыли памятник выпускнику этого …

Конкурс на лучший эскиз в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова пройдет в Иркутске

11:24 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске объявлен конкурс на лучший эскиз художественной росписи в стиле …

Соглашение о сотрудничестве заключили минсельхоз региона и Иркутский государственный аграрный университет

11:21 - Иркутск. Сибирские новости - Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве и взаимодействии подписано …