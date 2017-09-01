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Байкальский Дед Мороз объявляет конкурс на лучшую новогоднюю открытку

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Иркутск. Сибирские новости - Создать собственную новогоднюю открытку и получить подарок Байкальского Деда Мороза накануне 2018 года сможет каждый. Необычный конкурс на создание лучшей новогодней открытки сегодня, 1 сентября, объявили в пресс-службе Байкальского Деда Мороза.

Именно 1 сентября до знаменитой календарной реформы Петра I в России, ежегодно отмечали Новый год и, отдавая дань этой традиции, готовясь к будущей зиме, представители зимнего волшебника объявили «Конкурс новогодних открыток Байкальского Деда Мороза».

Принять участие в нем очень просто: используя одну из 26 различных фотографий Байкальского Деда Мороза и Снегурочки, собственную фантазию и графические редакторы представить свою новогоднюю открытку Нового 2018 года. Все исходные фотографии представлены в специальных фотоальбомах в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте и Facebook.

Конкурс будет состоять из двух этапов, продлится три месяца и завершится 1 декабря 2017 года. На первом этапе (до 31 октября 2017 года) будут отобраны 10 работ-финалистов, из которых во 2 этапе (до 1 декабря 2017 года) путем «народного голосования» сразу в трех социальных сетях (Одноклассники, ВКонтакте и Facebook) будет выбрана лучшая новогодняя открытка.

Как сообщили организаторы, призы для победителей ожидаются самыми новогодними. Открытка/открытки, победившие в Конкурсе будут представлены всем гостям на праздновании Дня Рождения Байкальского Деда Мороза 16 декабря 2017 года в Слюдянском районе Иркутской области.

2017-09-01 11:36:10




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