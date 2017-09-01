Депутаты городской Думы поздравили школьников с Днем знаний
Иркутск. Сибирские новости - С Днем знаний поздравили школьников депутаты Думы Иркутска. Торжественные линейки состоялись в 73 школах города. Председатель городского парламента Ирина Ежова традиционно присутствовала на праздничных мероприятиях в школах № 65, 72 и 66.
"Сегодня в Иркутске больше 8 тыс. детей впервые пойдут в школу. Хочу дать первоклассникам напутствие: трудитесь, получайте настоящие знания, потому что это определит вашу будущую жизнь. Это новый рубеж в жизни и родителей, и детей. У выпускников еще более ответственный год - это окончательная возможность выбрать профессию и определить дальнейший жизненный путь. Поздравляю вас и желаю вам счастья, успехов, терпения", - сказала И. Ежова.
Учеников школы № 75 поздравил заместитель председателя Думы Иркутска Александр Ханхалаев. Он также принял участие в торжественной линейке в школах № 39, где набрали восемь первых классов, и № 64, новый корпус которой открылся накануне.
"Для меня День знаний с детства - замечательный праздник. Все мы помним то волнение, с которым собирались в школу впервые, и ту уверенность в себе и в будущем, когда переходили в выпускной класс. Для первоклассников сегодня волнительный день, но и прекрасный. Это начало нового этапа в жизни - незнакомого, но захватывающего", - отметил А. Ханхалаев.
В Иркутске-2 в первые классы пошли 850 ребят. Депутат Алексей Савельев поздравил учеников и педагогов гимназии № 3 и школы № 49 с Днем знаний. С выпускниками школы депутат провел беседу, обсудил планы на будущее, перспективы поступления в вузы. Дети задали депутату интересующие их вопросы.
Депутата Александра Панько пригласили в школу № 18, где в этом году около 200 первоклассников. Для них организовали праздничную программу. "Всем школьникам я желаю хорошего настроения, успешной учебы. Ученики 11-х классов должны отработать на все сто процентов, ведь этот год для них станет определяющим - как будут сданы выпускные экзамены, какая профессия будет выбрана", - отметил он.
Кроме того, в детском доме-интернате № 2 Александру Панько вручили грамоту от министерства образования Иркутской области. Депутата поблагодарили за помощь детям и поддержку учреждения.
А на линейках в школах № 4 и № 46 депутат Михаил Корнев поздравил школьников и коллектив преподавателей и подарил 60 канцелярских наборов. Их вручат детям, которые воспитываются в неполных и малообеспеченных семьях.
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2017-09-01 12:06:16