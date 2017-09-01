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Движение транспорта по улице Рабочей в Иркутске будет ограничено

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Иркутск. Сибирские новости - Со 2 по 4 сентября будет частично ограничен проезд по улице Рабочей напротив рынка «Ушаковский». На этом месте будут проводиться аварийные ремонтные работы на электрических сетях.

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2017-09-01 12:08:11




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