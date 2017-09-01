Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях пятница, 01.09.2017, 22:30
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 58.55 (-0.19)
EUR 69.62 (-0.58)
10 CNY 88.74 (-0.34)
Информер праздники сегодня

Две кредитных линии откроет Байкальский банк Сбербанка компании GV Gold

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Байкальский банк ПАО Сбербанк и ПАО «Высочайший» (GV Gold) подписали два кредитных соглашения.

Банком принято решение об открытии ПАО «Высочайший» невозобновляемой кредитной линии на сумму $100 млн. Срок предоставления кредита - пять лет. Сделка позволит компании существенно снизить затраты группы на долговое финансирование.

Второе соглашение предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 3 млрд руб. со сроком предоставления - три года. Денежные средства компания планирует направить на финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Высочайший» и его дочерних предприятий.

Ссылки по теме:

2017-09-01 12:17:31




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!