Документы для получения выплат на приобретение жилья подали 240 семей поселка Бубновка

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области 240 из 246 семей поселка Бубновка подали документы для получения свидетельств на выплаты на приобретение жилья. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства Руслан Болотов.



Напомним, все заявления должны были быть поданы до 1 сентября. Шесть семей давно не проживали в населенном пункте, и их фактическое место нахождения неизвестно. В настоящее время заявления приняты от 240 семей (576 человек) на сумму 421 млн руб. Из них выданы свидетельства 111 семьям (251 человек) погорельцев, которые потеряли свое жилье во время пожаров, и 89 семьям переселенцев (178 человек), которые переезжают в результате ликвидации населенного пункта. Из них приобрели жилье 48 семей погорельцев, переселенцы пока подбирают необходимые варианты.



"На сегодняшний день средствами, необходимыми для осуществления соцвыплат для приобретения жилья погорельцам, мы обеспечены в полном объеме. Чтобы помочь людям определиться с выбором, дополнительно в Киренск направлена группа специалистов министерства строительства, дорожного хозяйства, которая непосредственно работает с населением и должна оказать методическое содействие, сопроводить людей на каждом этапе. Губернатор поставил перед правительством задачу - наша работа по помощи пострадавшим будет исполнена в тот момент, когда человек получит ключи, въедет в квартиру и мы убедимся, что право собственности за ним закреплено", - подчеркнул Р. Болотов.



Он отметил, что в Киренске предприняты все меры по достройке жилых помещений, которые были в высокой степени готовности, и сегодня министр строительства региона Светлана Свиркина, находясь на территории в рабочей командировке, завершает все процедуры для ввода этих домов в эксплуатацию.



"В целом по Иркутской области мы предложили для переселения около 450 жилых помещений. Видя, что у многих граждан возникли проблемы с документами, мы сопровождаем каждую семью, за ними закреплены кураторы от минстроя и минсоцразвития региона, которые помогают им с оформлением документов и сопровождают все их действия по переселению не только на территории Киренского района", - сообщил Р. Болотов.



По Аларскому району от семи семей пострадавших (17 человек) на сегодня принято шесть заявлений, всем им выданы свидетельства, четыре семьи уже приобрели жилье. В Заларинском районе было принято семь заявлений от семи семей пострадавших, все свидетельства выданы, приобрели жилье пять семей. В Зиминском районе от пострадавших семи семей поступило пока три заявления, на которые выданы свидетельства и уже приобретены жилые помещения. У остальных пока неполный пакет необходимых документов для выдачи свидетельств. В Черемховском районе три пострадавшие семьи приобрели жилые помещения. В Чунском районе по спискам минстроя четыре пострадавшие семьи, подано три заявления, которые обеспечены свидетельствами, приобрела жилье одна семья.



Р. Болотов отметил, что в Тайшетском районе работа по выдаче свидетельств идет полным ходом. Была непростая ситуация с точки зрения определения прав собственности граждан. По решению губернатора в правительстве была создана комиссия по решению спорных вопросов. В результате первого заседания было принято решение о выдаче свидетельств погорельцам Тайшетского района. Из 51 семьи, пострадавшей во время пожара, принято 43 заявления, на которые выданы свидетельства, жилье приобрели три семьи.



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2017-09-01 12:25:03