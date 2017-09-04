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ОНФ: благоустройство дворов и общественных зон в Черемхово выполнят в срок
12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили …
На форуме «Байкальский регион» обсуждают ключевые вопросы развития Иркутской области
12:27 - Иркутск. Сибирские новости - На форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» …
С. Брилка: необходимы реальные решения для включения в программу социально-экономического развития Приангарья
12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка принял …
Капремонт общего имущества многоквартирных домов начался в Усть-Илимске
12:13 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске начались работы по капитальному ремонту общего имущества …
Агропромышленный комплекс Иркутской области представят на выставке в Москве
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области представит экспозицию …
Уголовное дело по факту взрыва на газовом месторождении в Катангском районе передано в суд
12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении …
Конструкции, рассказывающие об истории города, установят в Черемхово
11:57 - Черемхово. Сибирские новости - Шесть новых уличных свитков, рассказывающих об истории города, установят …
Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете
11:25 - Тайшет. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете.Работы ведут …
Новую схему размещения нестационарных торговых объектов готовят в Ангарске
11:17 - Ангарск. Сибирские новости - Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов представила администрация …
Проблему нехватки питьевой воды решают в Качугском районе
11:08 - Качугский район. Сибирские новости - Скважину с питьевой водой пробурили в деревне Аргун Качугского района. …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, ночью в южных, верхнеленских и северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие и умеренные дожди, грозы.
Эксклюзив
Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.
«Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.
Актуально
Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.
Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы летних 4G-кинотеатров в регионе. За месяц необычные кинотеатры в области посетили жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска. Они суммарно посмотрели более 100 кинокартин и мультфильмов.
Компания РУСАЛ реализует оригинальную идею: на базе санатория-профилактория "Металлург" в Саяногорске (Хакасия) она организовала летний корпоративный лагерь для детей своих сотрудников "Экспедиция на планету РУСАЛ".
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, совершенствует линейку тарифов «Мой Tele2». Компания добавляет безлимитный интернет-трафик в социальных сетях и мессенджерах в тариф «Мой разговор». До 6 сентября обновленный тариф «Мой разговор» будет запущен во всех регионах присутствия Tele2.