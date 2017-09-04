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Проблему нехватки питьевой воды решают в Качугском районе

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Качугский район. Сибирские новости - Скважину с питьевой водой пробурили в деревне Аргун Качугского района. Долгое время для местных жителей единственным источником чистой питьевой воды был горный ключ.

В рамках областного проекта «Чистая вода» местные власти приобрели необходимое оборудование для строительства скважины. На работы направлено более 3 млн руб. На данный момент началась работа по спуску труб и необходимого оборудования для полноценной работы 165 м скважины. Подрядчиком выступила одна из иркутских компаний.

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2017-09-04 11:08:41




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