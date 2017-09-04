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Новую схему размещения нестационарных торговых объектов готовят в Ангарске

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Ангарск. Сибирские новости - Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов представила администрация Ангарского городского округа.

На сайте Ангарского городского округа размещено уведомление о подготовке муниципального нормативного правового акта. Документ включает в себя список из 383 объектов нестационарной торговли и 42 объектов сезонной мелкорозничной торговли, графическую схему расположения НТО, требования к параметрам киосков и павильонов, их оформлению, правила использования бренда Ангарского городского округа.

Новая схема предполагает единое цветовое оформление киосков, оно должно соответствовать установленным базовым образцам, указанным в приложениях к схеме.

Сотрудники аппарата бизнес-омбудсмена рекомендуют предпринимателям убедиться, что их НТО включены в проект новой схемы. Если представители бизнеса не нашли свои павильоны в документе, то им следует обратиться в местную администрацию с предложением о включении НТО в схему.

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2017-09-04 11:17:00




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