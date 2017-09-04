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Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете

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Тайшет. Сибирские новости - Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в Тайшете.

Работы ведут в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». На возведение объекта из областного бюджета в 2017 году выделен 41 млн руб, в том числе софинансирование из местного бюджета составило 3,6 млн руб. Общая сметная стоимость строительства ФОКа составляет 82 млн руб. Подрядчиком выступает ООО «Стройком». Объект планируется ввести в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Впервые о строительстве этого спортивного объекта было объявлено в 2012 году, тогда же была определено место строительства - микрорайон Новый, 20/1, рядом с образовательной школой № 5.

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2017-09-04 11:25:57




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