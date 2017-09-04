Проблему нехватки питьевой воды решают в Качугском районе 11:08 - Качугский район. Сибирские новости - Скважину с питьевой водой пробурили в деревне Аргун Качугского района. …

Конструкции, рассказывающие об истории города, установят в Черемхово 11:57 - Черемхово. Сибирские новости - Шесть новых уличных свитков, рассказывающих об истории города, установят …

Уголовное дело по факту взрыва на газовом месторождении в Катангском районе передано в суд 12:03 - Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении …

Капремонт общего имущества многоквартирных домов начался в Усть-Илимске 12:13 - Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске начались работы по капитальному ремонту общего имущества …

С. Брилка: необходимы реальные решения для включения в программу социально-экономического развития Приангарья 12:22 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка принял …

ОНФ: благоустройство дворов и общественных зон в Черемхово выполнят в срок 12:32 - Иркутск. Сибирские новости - Активисты иркутского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили …

Заметки на полях

Дождь ожидается во вторник днем в Иркутске Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник ожидается переменная облачность, ночью в южных, верхнеленских и северо-восточных, днем в западных и северо-западных районах местами небольшие и умеренные дожди, грозы.

Эксклюзив

Главврач МСЧ № 2: мы делаем все, чтобы повысить качество медицинской помощи ( 29 ) Полгода назад в медико-санитарной части № 2 в Иркутске сменился главный врач. Руководство учреждением доверили Кирилюк Кристине Валерьевне. В интервью «Сибирским новостям» она рассказала о том, какое «наследство» получила от предыдущего руководства, как решает возникающие проблемы и что делает для процветания МСЧ.

А. Гимельштейн: Я отвечаю за каждое слово, опубликованное в газете «Гости в редакции «Восточно-Сибирской правды» не переводятся», - так Александр Гимельштейн всегда анонсирует выход очередного интервью в газете. В этот раз он сам выступил в роли интервьюируемого. «Сибирским новостям» издатель и главный редактор «Восточки», председатель Иркутской областной организации Союза журналистов России, кандидат исторических наук, профессор, лауреат премии Правительства России в области СМИ рассказал о своих взаимоотношениях с "Серым домом", об оппозиционности старейшей газеты региона, о взглядах на журналистику, высшей школе и многом другом.

Обзоры рынков

HeadHunter: Больше половины иркутян готовы к подработке Иркутск. Сибирские новости - Служба исследований сайта HeadHunter провела опрос и выяснила, как изменилось настроение жителей Иркутска в третьем квартале 2017 года.

Актуально

Алюминий теснит конкурентов в электротехнике Крылатый металл все чаще используется в проводах и трансформаторах.

Молодежный флешмоб «ЭКО-Поколение» пройдет накануне Байкальского экологического водного форума Тысяча юношей и девушек, одетых в одежду с символикой «ЭКО-поколение», примут участие в одной из самых впечатляющих акций Дня Байкала – традиционного праздника жителей Байкальского региона. Он пройдет накануне международного Байкальского экологического водного форума, который состоится 14-15 сентября в Иркутске.

Пресс-релиз

Более 4 000 зрителей посетили 4G-кинотеатр Tele2 в Иркутской области Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы летних 4G-кинотеатров в регионе. За месяц необычные кинотеатры в области посетили жители Иркутска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Братска и Усть-Илимска. Они суммарно посмотрели более 100 кинокартин и мультфильмов.

500 детей отдохнули в корпоративном лагере РУСАЛа Компания РУСАЛ реализует оригинальную идею: на базе санатория-профилактория "Металлург" в Саяногорске (Хакасия) она организовала летний корпоративный лагерь для детей своих сотрудников "Экспедиция на планету РУСАЛ".