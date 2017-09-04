Конструкции, рассказывающие об истории города, установят в Черемхово

Фото: Иванна Обухович

Черемхово. Сибирские новости - Шесть новых уличных свитков, рассказывающих об истории города, установят в этом году в Черемхово.



Как сообщила начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Татьяна Богданова, в год 100-летия Черемхово пять исторических конструкций уже установлены.



«Свиток у стелы на въезде в город рассказывает о зарождении черемховского поселения и присвоении Черемхово статуса города; у братской могилы бойцам ЧОН, павшим за власть Советов - о двух захоронениях борцов. Свиток у мемориала «Слава героям!» призван напомнить о вкладе черемховцев в Победу в Великой Отечественной войне; у Черемховского горнотехнического колледжа им. М. И. Щадова - о развитии города, достижениях угольщиков и машиностроителей. Исторический свиток на сквере «Любовь и голуби» рассказывает о пьесе и одноименном фильме, написанном по произведению нашего земляка Владимира Гуркина», - пояснила Т. Богданова.



Шестой монумент установят на площади им. Ленина вблизи памятника вождю мирового пролетариата, ориентировочно в конце сентября.



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2017-09-04 11:57:24