Уголовное дело по факту взрыва на газовом месторождении в Катангском районе передано в суд

Иркутск. Сибирские новости - Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении начальника цеха генерации, который допустил нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ) на одном из объектов месторождения ПАО «Верхнечонскнефтегаз» в Катангском районе Иркутской области.



Следствие установило, что 27 июля 2016 года в Катангском районе на месторождении ПАО «Верхнечонскнефтегаз» произошел взрыв. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, двое скончались от полученных ожогов в Киренской больнице, и двое мужчин - в отделении реанимации города Иркутска. Еще двое пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести, выжили.



Радиус общей площади территории поражения составил 700 м. Причиной мощного взрыва стала разгерметизация емкости, в которой находился газ под давлением, как следствие человеческого фактора - нарушение техники безопасности при проведении работ.



В расследовании уголовного дела фактическую помощь следствию оказывало руководство ПАО «Верхнечонскнефтегаз» в консультировании в части технических составляющих процессов, протекающих на месторождении.



Состав уголовного дела насчитывает восемь томов, за период расследования допрошено более 40 человек.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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2017-09-04 12:03:33