Агропромышленный комплекс Иркутской области представят на выставке в Москве

Иркутск. Сибирские новости - Министерство сельского хозяйства Иркутской области представит экспозицию агропромышленного комплекса Иркутской области в разделе «Регионы России» на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



Иркутский проект включает направления развития агропромышленного комплекса области, основные достижения сельскохозяйственных предприятий, инвестиционный потенциал, а также суббренд «Продукты Приангарья», объединяющий лучшие продовольственные товары региональных товаропроизводителей.



В рамках выставки представители сельского хозяйства Иркутской области примут участие в агробизнесфоруме «Лидерство российского АПК: как обеспечить качественный рост» и в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.



«Агропромышленный комплекс Иркутской области - это стабильно развивающаяся площадка продовольственного обеспечения региона с динамикой роста объемов продовольствия. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей за первое полугодие 2017 года составил 15 млрд руб., или 101,6% к соответствующему периоду 2016 года. По индексу производства среди регионов Сибирского федерального округа Приангарье занимает третье место. У нас есть, что показать, и мы готовы рассматривать опыт других регионов. На выставке будут представлены все сектора агропромышленного комплекса Приангарья», - пояснил первый заместитель минсельхоза Иркутской области Александр Кириленко.



Выставка пройдет в Москве на ВДНХ с 4 по 7 октября 2017 года.



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2017-09-04 12:09:04