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Капремонт общего имущества многоквартирных домов начался в Усть-Илимске

Фото: Сибновости
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Усть-Илимск. Сибирские новости - В Усть-Илимске начались работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

На данный момент подрядная организация ПАО «Карачаровский механический завод» приступила к замене лифтового оборудования в доме № 42 по проспекту Дружбы Народов. На очереди - дома по проспекту Дружбы Народов, 44 и 48, ул. Белградская, 4 и проспекту Мира, 17.

На ул. Школьная ремонт начнется в ближайшее время, подрядчиком выступил ООО «Вертикаль».

В этом году в рамках региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах в Усть-Илимске планируют заменить 25 лифтов и выполнить капремонты общего имущества в шести многоквартирных домах.

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2017-09-04 12:13:13




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