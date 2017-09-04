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С. Брилка: необходимы реальные решения для включения в программу социально-экономического развития Приангарья
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Иркутск. Сибирские новости - Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка принял участие в открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего».
Напомним, форум, открывшийся 4 сентября в Иркутске, собрал ученых, политиков, экономистов, общественных деятелей не только из Иркутской области, но и из других территорий, в первую очередь, Бурятии и Забайкальского края, с которыми у Иркутской области тесные межрегиональные связи.
Почетным гостем форума стал полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. Он отметил, что важно не только принимать решения и разрабатывать программы, но и активно претворять все задуманное в жизнь для достижения результатов. Также полпред заявил о необходимости эффективного использования научного, инвестиционного и экспортного потенциала Иркутской области. «В частности, лесная отрасль в советское время приносила в бюджет больше налогов, чем нефтяная», - сказал С. Меняйло.
С. Брилка, говоря о предпосылках к проведению форума, подчеркнул следующее: «Когда началось рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года, нам, депутатам Законодательного Собрания, сразу стало понятно, что нужно обратиться к истории - «Конференции по изучению производительных сил Иркутской области», которая проходила в столице Восточной Сибири в 1947 году. Она стала отправной точкой для реализации крупнейших проектов, в том числе, строительства каскада гидроэлектростанций и БАМа. Мы предложили разработчикам стратегии, научной общественности проанализировать этот опыт, и если удастся - повторить его».
По словам спикера, особое значение имеет тот факт, что решения конференции 1947 года были детально продуманы, а ожидаемые в перспективе результаты поставлены на жесткий контроль, таким образом, практически все тезисы конференции оказались подтверждены делом. «Сегодня необходимо также выработать реальные решения и заложить их в основу программы социально-экономического развития региона. Такой мозговой штурм необходим Иркутской области. Заявленная программа форума позволяет нам ответить на вопрос - как выстроить вектор дальнейшего развития Приангарья так, чтобы люди не уезжали отсюда, молодежь оставалась, создавала семьи, реализовывала новые проекты», - цитирует С. Брилку пресс-служба ЗС.
По мнению председателя областного парламента, эффективность решения экономических и социальных задач зависит от тесного взаимодействия органов власти, институтов гражданского общества и бизнеса. «Наша общая работа должна помочь развитию Иркутской области, ее потенциала, способствовать созданию новых рабочих мест и благоприятного инвестиционного климата, увеличению налоговой базы. Со своей стороны депутатский корпус готов с учетом реальных решений форума совершенствовать законодательную базу в регионе», - добавил спикер.
В работу форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», который будет продолжаться три дня, включились и депутаты областного парламента. Так, участниками пленарного заседания сегодня стали Наталья Дикусарова, Ольга Носенко, Ирина Синцова, Александр Балабанов, Антон Красноштанов, Артем Лобков, Владимир Чеботарев.
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2017-09-04 12:22:41
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